Google İşletme Hesabı Nasıl Açılır, Nelere Dikkat Etmeli?

Google My Business yani Google işletme hesabı, işletmelerin Google arama sonuçlarında var olmalarını ve kullanıcılar tarafından fark edilmelerini sağlamanın en etkili yoludur. Gelin Google işletme hesabı nasıl açılır sorusunun yanıtına ve bu hesabı oluştururken dikkat etmeniz gerekenlere yakından bakalım.

Adını ilk kez duyduğunuz bir işletme hakkında bilgi almak için yapacağınız ilk işlem, bu işletmenin adını Google üzerinden aratmak olacaktır. Google işletme hesabı ve bu hesaba bağlı bilgiler ne kadar detaylıysa o işletmeye olan güveniniz de bir o kadar artacaktır. Yani hizmet alanı ne olursa olsun bir işletmenin Google işletme hesabı sahibi olması demek, onun güvenilir bir yer olması demektir.

Google işletme hesabı yakın zaman kadar iş yerleri tarafından pek önemsenmiyordu. Ancak artık devir değişti. Tüm kullanıcılar, özellikle adını ilk kez duydukları işletmeleri ilk olarak Google üzerinden aratıyorlar. Bu da işletme hesabının ne kadar önemli olduğunu ve kurumsal kimliğin bir parçası olduğunu gösteriyor. Gelin Google işletme hesabı nasıl açılır yakından bakalım ve hesabı oluştururken dikkat etmeniz gereken noktaları görelim.

Google işletme hesabı nedir?

Bir şirketin adını Google üzerinden arattığınız zaman arama sonuçlarında en üstte görülen ve şirket bilgilerinin detaylarının sunulduğu alan, Google işletme profilidir. İşletme sahibi bu profili oluşturmak için bir Google işletme hesabına sahip olmak zorundadır. Google işletme hesabı ile söz konusu şirket tüm Google hizmetlerinde görünür olur ve şirket detayları bizzat şirket tarafından en doğru şekilde paylaşılır.

Google işletme hesabı nasıl açılır?

Adım #1: Standart bir Google hesabı oluşturun.

Standart bir Google hesabı oluşturun. Adım #2: Google işletme profili oluşturun.

Google işletme profili oluşturun. Adım #3: Google işletme hesabı oluşturun.

Google işletme hesabı oluşturun. Adım #4: Google işletme profili ile işletme hesabınızı eşleştirin.

Google işletme profili ile işletme hesabınızı eşleştirin. Adım #5: Google işletme hesabınız açıldı.

Google işletme hesabınız açıldı. Adım #6: İşlem tamam.

Google işletme hesabı açmak için yukarıdaki adımları uygulamanız yeterli. Merak etmeyin, bu adımları detaylı bir şekilde açıklayacağız. Yalnızca bilmeniz ve dikkat etmeniz gereken nokta, Google işletme hesabının üç farklı profilin birleşiminden oluştuğudur. Bu nedenle adımları uygularken dikkatli olmalısınız.

Adım #1: Standart bir Google hesabı oluşturun:

Buradaki bağlantı üzerinden tıpkı kişisel kullanıma uygun bir Google hesabı oluşturur gibi işletmenize uygun bir Google hesabı oluşturun. Gmail adresi olarak da bilinen Google hesabı sayesinde tüm Google hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Bu bir işletme hesabına dönüşeceği için adres adının kurumsal bir hava yarattığından emin olun.

Adım #2: Google işletme profili oluşturun:

Bu adım biraz kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü uzun zamandır faaliyet gösteren bir işletmeniz varsa başka bir kullanıcı işletmeniz adına Google Haritalar üzerinde bir profil oluşturmuş olabilir. Böyle bir profil olup olmadığını görmek için buradaki bağlantı üzerinden Google Haritalar hizmetini açın ve işletmenizi aratın.

İşletme profiliniz varsa bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Eğer işletme profiliniz yoksa arama menüsünü açarak İşletmenizi Ekleyin seçeneğine tıklayın. Google sizden işletme detayları hakkında bilgi isteyecek. Tüm detayları güncel ve doğru bir şekilde girdiğinizden emin olun.

Adım #3: Google işletme hesabı oluşturun:

Artık bir Google işletme profiliniz var ancak bir Google işletme hesabınız yok. Buradaki bağlantı üzerinden Google Benim İşletmem sayfasını açın ve Şimdi Yönet seçeneğine tıklayın. Bu noktada da Google sizden işletme detayları hakkında bilgi isteyecektir. Tüm detayları güncel ve doğru bir şekilde girdiğinizden emin olun.

Adım #4: Google işletme profili ile işletme hesabınızı eşleştirin:

Google işletme profilini ve Google işletme hesabınızı birleştirmek için iki yöntem var. Google işletme hesabı oluştururken işletmenizi seçebilir ya da oluşturabilir veya işletmenizi Google üzerinden arattıktan sonra karşınıza çıkan işletme profilinin sahibi olduğunuzu iddia ederek işlemlere devam edebilirsiniz.

Her iki yöntemde de Google sizden bu işletmenin sahibi olduğunuza dair bazı kanıtlar sunmanızı isteyecek. Bunlar genel olarak e-posta adresinize ya da telefon numaranıza gelen onay kodları olacaktır. Ancak bu onay kodları dışında da sizden bazı detaylar istenebilir. Tüm detayları güncel ve doğru bir şekilde girdiğinizden emin olun. Google işletme hesabınız açıldı.

Google işletme hesabı kullanmanın avantajları nelerdir?

Müşterilerinizin işletmeniz hakkında doğru bilgilere sahip olduğundan emin olursunuz.

Tüketicilerin %68'i çevrimiçi bilgilerin güvenilir olmaması nedeniyle bir işletmeden uzaklaştıkları için böyle bir kayıp yaşamazsınız.

İşletmeniz hakkında yapılan yorumları görme ve yanıt verme şansınız olur.

şansınız olur. Google üzerinden yapılan yorumları denetleyerek itibar kaybının önüne geçersiniz.

Rakiplerinizin bir adım önünüze geçmesine izin vermemiş olursunuz.

Rakipleriniz tarafından yapılacak olası karalama kampanyalarını kontrol altında tutabilirsiniz.

Google işletme hesabı ile şirketiniz SEO uyumu yakalayacağı için Google aramalarında üst sırada olursunuz.

Google aramalarında üst sırada olursunuz. Google Haritalar konumunuzu kontrol ederek müşterilerinizin sizi çok daha kolay bulmalarını sağlarsınız.

Şirketinizle ilgili en doğru ve güncel bilgileri paylaşmış olursunuz.

İşletmeniz hakkındaki değişiklikleri güncel olarak paylaşma imkanınız olur.

Google işletme hesabı oluştururken dikkat etmeniz gerekenler:

Google işletme hesabını kişisel Google hesabınız üzerinden oluşturmayın.

Google işletme hesabı için ayrı bir standart Google hesabı oluşturun.

Google işletme profilinizdeki bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olun.

Google işletme hesabınızdaki bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olun.

Google Haritalar üzerindeki konumunuzun doğru ve güncel olduğundan emin olun.

Google işletme profilinizin başka bir Google işletme hesabı ile eşleştirilmediğinden emin olun.

İşletme profiliniz başka bir işletme hesabı ile eşleştirilmişse en kısa zamanda bu duruma itiraz edin.

Google işletme profilinizi güncel fotoğraf ve videolar ile zenginleştirmeyi unutmayın.

Google işletme profilinize internet sitenizi ve sosyal medya hesaplarınızı eklemeyi unutmayın.

Google işletme hesabı nedir, nasıl oluşturulur sorularını yanıtladık ve işletme hesabının avantajlarıyla dikkat edilmesi gereken noktalarını anlattık. Google işletme hesabı oluşturmak basit bir işlem olsa da ileride işletmenize sunacağı avantajları düşündüğünüz zaman oluştururken son derece dikkatli olmalısınız.