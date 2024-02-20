Google yazılımcılarının özel bir yapay zekâ kullandıkları ortaya çıktı. "Goose" olarak isimlendirilen bu yapay zekâ, kodlama yapabiliyor ve Google'a ait hizmetlerle ilgili bilgi verebiliyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'la ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin, çalışanları için özel bir dil modeli geliştirdiği tespit edildi. Şirket içi belgelerin sızdırılmasıyla ortaya çıkan yapay zekâ, "Goose" olarak isimlendiriliyor ve yazılım ekibinin, Google ürün ve hizmetler geliştirmesine yardımcı oluyor.

Edinilen bilgilere göre Goose, Google'ın kullanıma açılan yapay zekâsı Gemini'ın bir parçası. Google mühendisleri, bu yapay zekâyı kullanarak Google'a özgü teknolojiler hakkında sorular sorabiliyor, sıfırdan kodlama yapmasını veya kodlar üzerinde değişiklik yapmasını isteyebiliyorlar. Goose'un, Google'ın 25 yıllık mühendislik çalışmasının bir sonucu olduğuna atıfta bulunuluyor.

Şimdilik sadece bazı çalışanlar kullanıyor

Business Insider'ın yaptığı açıklamalara göre Goose, şu an için bazı Google personelinin erişimine açılmış durumda. Bununla birlikte; bu yapay zekâ ile çalışan kalabalığının önüne geçildiği belirtiliyor. Neticede böylesi bir yapay zekâ ile uygulama veya özellik geliştirmek mümkün ve Google, mevcut personeline bu yapay zekâyı kullandırtarak hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş oluyor.

Google'ın yapay zekâyı kullandığı tek sektör yazılım değil. Şirketin, sunucu merkezlerinin sıcaklığını kontrol etmek için de yapay zekâdan destek aldığı biliniyor. Ayrıca Google'ın reklam yönetim sistemi de reklamverenleri, yapay zekâ kullanmaya itiyor. Hâl böyle olunca Google'ın yapay zekâya teslim olduğu gerçeği ile karşılaşıyoruz. Yalnız tüm bunlara rağmen Google, yapay zekânın insanları işinden ettiğine inanmıyor...