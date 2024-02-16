Google, Gemini'nin 1.5 kodlu yeni sürümünü yayımladı. Şimdilik kurumsallara ve geliştiricilere sunulan yapay zekâ, yüksek performansı ile kullanıcılarını mest edecek. Peki Gemini'nin yeni sürümü, hangi özelliklerle donatıldı?

ABD merkezli teknoloji devi Google, üretken yapay zekâsı Gemini ile ilgili önemli bir adım attı. Daha geçtiğimiz gün iOS ekosistemi için de kullanıma sunulan Gemini, 1.5 sürüme yükseltildi. Bu yükseltme, kullanıcılar için önemli avantajlar sağlıyor.

Oldukça geniş kapsamlı bir duyuru gönderisi yayımlayan şirket, hemen her detayı anlattı. Ancak burada son kullanıcıyı en çok etkileyecek husus, yüksek performans olacak. Şirket bunu sağlayabilmek için birden fazla yapay zekâ modelinin aynı anda çalışmasına imkân tanıdı. Yapılan çalışmalarla Google Gemini'nin daha hızlı aksiyon vermesi sağlandı.

Google Gemini, kâğıt üzerinde de olsa GPT-4 Turbo'yu geçti

Google tarafından yapılan açıklamaya göre Gemini, 1 milyon token'den (bir metni işlemek ve oluşturmak için kullanılan en küçük veri parçası) oluşan yeni bir bağlam penceresine sahip. Bu önemli bir gelişme çünkü OpenAI'ın GPT-4 Turbo'sunda, 128 bin token'lik bağlam penceresi vardı. Yani Google Gemini, potansiyel olarak GPT-4 Turbo'nun önüne geçmiş oldu.

Tüm bunlar ne demek oluyor? Gemini, son kullanıcıyı nasıl etkileyecek?

Google, Gemini 1.5'in neler sunabildiğini daha iyi anlatmak için birkaç demo yayımladı. Bu demolardan birinde, Apollo 11 görevinin anlatıldığı 400 sayfalık bir belge vardı. Yapay zekâ, bu belgeyi analiz etti ve sonrasında gelen soruları yanıtladı. Google, görev sırasında yaşanan komik olayların anlatılmasını istedi ve yapay zekâ, sadece 30 saniye içinde cevap verdi.

Google Gemini 1.5'in Apollo 11 için paylaşılan demosu:

Başka bir demoda ise dünyaca ünlü oyuncu Buster Keaton'ın oynadığı bir bir filmden, 44 dakikalık bir kesit kullanıldı. Ekip daha sonra, bir su deposundan suyun fışkırdığını gösteren bir resim çizdi ve bunu film üzerinde bulmasını istedi. Yapay zekâ, saniyeler içerisinde nokta atışı doğrulukla cevap verdi.

Buster Keaton filmiyle ilgili demo:

Son kullanıcı olarak, Gemini 1.5'i ne zaman kullanacağız?

Google'ın açıklamasına göre Gemini 1.5, şu an için AI Studio ve Vertex AI platformları aracılığıyla kurumsallara ve geliştiricilere sunulmuş durumda. Üstelik daha erken erişim aşamasında. Google, bu sürümün ne zaman standart olacağına ilişkin bir şey söylemedi. Yani Google'ın üretken yapay zekâsının gelişmiş özelliklerinden faydalanmak için bir süre daha beklemek gerekecek.