Google, Lens'i "Arama İçin Daire İçine Al" özelliğinden ayırmak için güncelledi. Artık uygulamaya girdiğinizde direkt galeri açılmayacak, onun yerine kamera açılacak.

Görseller hakkında arama yapmanızı sağlayna Google Lens, hiç şüphesiz Google’ın sunduğu en iyi özelliklerden biriydi. Ancak her hizmette olduğu gibi Lens’in de bazı sinir bozucu yanları olabiliyordu. Bunlardan biri de telefondan Lens’e girmeye çalıştığınızda direkt galeriyi açmasıydı.

Yani merak ettiğiniz bir şeyi görüp onun hakkında arama yapmak istediğinizde önce galeriyi görüp sonradan kamerayı açmaya uğraşıyordunuz. Yani ana odak, hâlihazırda cihazınızda var olan görsellerdi. Ancak artık bu değişti.

Direkt kamera açılacak

Şirket, Google Lens’e kullanıcıları mutlu edecek bir özellik getirdi. Artık eskisi gibi galeri açılmayacak. Bunun yerine Android ve iOS fark etmeksizin Lens uygulamasına tıkladığınızda direkt olarak kameranın açıldığını göreceksiniz.

Böylece merak ettiğiniz bir şey hakkında hızlıca aramak istediğinizde hemen onun fotoğrafını çekmek mümkün olacak, eskisi gibi uğraşmayacaksınız. Ya tıklayarak ya da ekranı aşağıya kaydırarak galeriye de kolayca erişebileceksiniz.

Bu özellik, Google Lens ile Android’in son zamanlarda sunduğu Circle to Search, yani “Arama İçin Daire İçine Al” özelliğinin iyice birbirinden ayrılmasını sağlamak için yapıldı. Google, galeri gibi yerlerde arama yapmak isteyenlerin “Arama İçin Daire İçine Al”a yöneltmeye çalışıyor. Yani Lens’i gerçek hayatta gördüğünüz şeyleri aramak için, diğerini ise ekranınızda gördüğünüz şeyleri aramak için kullanmanızı istiyor.

Yapay zekâ destekli “Arama İçin Daire İçine Al”ın, ekranınızda gördüğünüz herhangi bir şey hakkında daire içine alarak arama yapmanızı sağladığını belirtelim. Ayrıca ekran görüntüsüyle de arama yapabiliyorsunuz.