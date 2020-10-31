Google Meet artık kullanıcılara video aramalarda kişiselleştirilmiş arka plan kullanma şansı verecek. Bu özellik şimdilik mobil versiyonda yer almayacak.

Pandemi döneminde kullanımı oldukça yükselen video konferans uygulamalarının en popülerlerinden biri de Google Meet olmuştu. Firma, blog gönderisinde bu platform için yeni bir özellik paylaştı.

Google Chrome internet tarayıcı üzerinden erişilebilen yeni özellik sayesinde Windows ve Mac cihazlarda Google Meet kullanıcıları, görüşmeler sırasında kişiselleştirilmiş arka planlar kullanabilecek. Firmanın açıklamasına göre bu özellik mobil cihazlara daha sonra gelecek.

Google Meet’e kişiselleştirilmiş arka plan

Yeni özelliği kullanmak için Google Chrome’a herhangi bir eklenti ya da ayrı bir uygulama gerekmiyor. Arka plan için teknoloji devi kullanıcılarına çeşitli görseller de sunuyor. Bunlar arasında uzay fotoğrafları, kavramsal çalışmalar, ofis görüntüsü gibi farklı alternatifler var. Tabii kullanıcılar isterlerse kendi fotoğraflarını da arka plan olarak kullanabilirler.

Firmadan yapılan açıklamada tüm Google Meet kullanıcılarının bu özelliğe kavuşması için yaklaşık bir haftalık bir süre gerekebileceği ifade edildi. Özelliğin mobil kullanıcılarının hizmetine açılması için ise bir süre daha beklemek gerekecek.

Google böylece bu alanda rakipleriyle arasındaki farkı kapatmak için önemli bir adım da atmış oluyor. Platformun en önemli rakipleri arasında yer alan Microsoft Teams ve Zoom hali hazırda arka planlarda kişiselleştirilmiş görsel kullanımına izin veriyor. Üç platform da eğitim ve iş yaşamında daha fazla video konferanslara yönelik talep geldikçe yeni özellikler ekliyor. Geçtiğimiz dönemde Meet, arka plan bulanıklaştırmayı kullanıma açmıştı.

100 kişilik toplantılar

Google, Meet ile Gmail uygulamalarını da birbirine entegre etmişti. Eklenen yeni kaydırma çubuğu sayesinde Google hesabı sahibi kişilerle 100 kişiye kadar çıkabilen, süre kısıtlaması bulunmayan toplantılar yapmak mümkün hale geliyordu.

Google CEO’su Sundar Pichai, Perşembe günü gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında Meet platformunun 235 milyon günlük toplantıda kullanıldığını ve günde 7,5 milyardan fazla video arama için tercih edildiğini ifade etti.