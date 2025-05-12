Google, Parola Yöneticisi isimli hizmetine efsane bir özellik getiriyor. Android için geliştirilen yeni özellik, şifrelerin otomatik olarak biyometrik veri gibi akıllı parolalara dönüştürülmesini sağlayacak.

ABD merkezli teknoloji devi Google'dan etkileyici bir hamle geldi. Şirketin Android için sunduğu "Google Parola Yöneticisi" hizmetinin, çok yakında önemli bir değişikliğe ev sahipliği yapacağı ortaya çıktı. Bu değişikliğin uygulamaya konması ile Android kullanıcıları, internet sitesi ve uygulamalarda şifre derdinden büyük oranda kurtulmuş olacaklar.

Google ve Microsoft gibi şirketler, geleneksel şifrelere çoktan savaş açtılar. Artık eskisi kadar güvenli görülmeyen şifre teknolojilerini, yerini yavaş yavaş yüz tarama, parmak izi okuma veya PIN kodu gibi parola seçeneklerine bırakmaya başladılar. İşte Google, tam olarak bunun için çalışıyor. Google Play Hizmetleri'nin "25.19.31" kodlu beta sürümünde yer alan yeni özellik, şifrelerin otomatik olarak yeni nesil parolalara dönüşmesini sağlayacak.

Google'ın yeni özelliği böyle görünecek

Yapılacak çalışma ile Google Parola Yöneticisi, tüm internet siteleri ve uygulamalar için kaydedilmiş olan şifrelerin parolalara dönüştürülmesi için bir seçeneğe sahip olacak. Bunu istemeyen kullanıcılar, özelliği devre dışı bırakabilecekler. Ancak bir internet sitesi veya uygulamaya şifre kullanmadan girmenin ne kadar kolay olacağını düşünecek olursak, özelliğin kolayca benimseneceğini şimdiden söylemek mümkün.

Ancak burada önemli bir husus var. Söz konusu özelliğin kullanılabilmesi için internet sitesi veya mobil uygulamanın buna destek vermesi gerekecek. Bu destek verildiği takdirde Google Parola Yöneticisi, şifreyi otomatik olarak bir parolaya dönüştürecek ve size bununla ilgili bilgi verecek. Yani Android kullanıcılarının ekstra bir işlem yapmaları gerekmeyecek. Son olarak; özelliğin ne zaman geniş kapsamda kullanılabilir olacağının bilinmediğini söyleyelim.