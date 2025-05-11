Apple, Safari tarayıcısında yapılan Google aramalarında 22 yıl sonra ilk kez düşüş yaşandığını ve nedenini yapay zekâya bağladı.

Apple, Safari tarayıcısı üzerinden yapılan Google aramalarında ilk kez düşüş yaşandığını açıkladı. Şirket, bu değişimin arkasında yapay zekâ tabanlı araçların yaygınlaşmasının etkili olabileceğini belirtti.

Apple’ın kıdemli başkan yardımcısı Eddy Cue, bu düşüşün 22 yılın ardından bir ilk olduğunu açıkladı. Cue, son dönemde kullanıcıların bilgiye ulaşmak için ChatGPT, Perplexity, Gemini ve Microsoft Copilot gibi yapay zekâ araçlarını tercih ettiğine dikkat çekti.

Safari’deki düşüş Google’ı zora soktu

Yaşanan bu değişim kullanıcıların Google’a olan bağımlılığını ciddi ölçüde azalttı. Google, Safari’de varsayılan arama motoru olabilmek için Apple’a her yıl yaklaşık 20 milyar dolar ödediğini açıkladı. Ancak arama sayısındaki düşüş, bu dev anlaşmanın geleceğini belirsiz hâle getirdi. Cue ise, Google’dan gelen gelirin kesilmesi ihtimalinin kendisini fazlasıyla kaygılandırdığını paylaştı.

Google, yaptığı açıklamada genel olarak aramalarda artış olduğunu söyledi. Şirket, Apple cihazları da dahil olmak üzere farklı platformlardan gelen sorguların yükseldiğini savundu. Ancak bu açıklamada Safari’ye özel herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Yapay zekâ araçları, bilgiye doğrudan yanıt verdiği için kullanıcıların klasik arama motorlarına olan ihtiyacı azalmış durumda. Bu da Google arama sonuçlarından ziyaretçi alan internet sitelerini olumsuz etkiledi. Google Arama’dan sorumlu başkan yardımcısı Pandu Nayak ise, bu gidişatın ne zaman düzeleceğine dair herhangi bir garanti veremediklerini açıkça dile getirdi.