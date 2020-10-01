Google Pixel 4a 5G Duyuruldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Google, dün akşam gerçekleştirdiği etkinlikte Pixel 5'in yanı sıra Pixel 4a 5G'yi de duyurdu. Pixel 5, amiral gemisi bir telefon olarak karşımıza çıkarken Pixel 4a 5G, benzer özelliklere sahip olmasına rağmen uygun fiyatlı bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, dün akşam düzenlediği bir etkinlikte yeni amiral gemisi telefonu Pixel 5 ile birlikte Pixel 4a 5G'yi de duyurdu. Pixel 5'in teknik özellikleri ve fiyatını zaten sizlere aktarmıştık. Şimdiyse sizlere, Pixel 4a 5G'nin teknik özelliklerinden ve bu telefonun, geçtiğimiz aylarda duyurulan Pixel 4a'dan ne gibi farkları olduğundan bahsedeceğiz.

Pixel 4a 5G, 6.2 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Bu bağlamda ekran boyutunun 5,8 inç ekranlı Pixel 4a'ya kıyasla epey arttığını söylemek gerekiyor. 4G destekli modelin 8 MP çözünürlük sunan ön kamerasını koruyan Google, 5G destekli modelinde de bu ön kamerayı tercih etmiş durumda.

Pixel 4a 5G tasarımı

Google Pixel 4a 5G, Snapdragon 765G işlemcisinden güç alıyor. Şirket bu bağlamda, Snapdragon 730 işlemcili 4G destekli versiyona göre artırılmış bir performans sunuyor. Google, 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı sunan bellek seçeneğini ise korumuş durumda. Ayrıca 5G destekli model doğrudan Android 11'le geliyor. Pixel 4a ise Android 10 işletim sistemiyle çalışıyordu.

Google'ın 5G bağlantı destekli yeni akıllı telefonun arkasında ikili kamera bulunuyor. Bu kamera kurulumunda 12 MP ana kamera ve 16 MP çözünürlük sunan geniş açılı kamera görüyoruz. 4G model ise 12 MP'lik tek bir kamera içeriyordu. Yani Google Pixel 4a 5G, kamera kurulumu konusunda da ciddi geliştirmeler içeriyor.

Google Pixel 4a 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.2 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlük, OLED

6.2 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlük, OLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G

Qualcomm Snapdragon 765G RAM: 6 GB (LPDDR4X)

6 GB (LPDDR4X) Depolama Alanı: 128 GB (UFS 2.1)

128 GB (UFS 2.1) Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

8 MP (f/2.0) Arka Kamera: 12.2 MP (f/1.7) + 16 MP (f/2.2)

12.2 MP (f/1.7) + 16 MP (f/2.2) Bağlantı: 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 5.1 LE, GPS, USB Type-C, NFC

5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 5.1 LE, GPS, USB Type-C, NFC İşletim Sistemi: Android 11

Android 11 Batarya: 3.800 mAh (18 watt hızlı şarj desteği)

Tüm bu özellikleriyle duyurulan Pixel 4a 5G, 15 Ekim itibarıyla çeşitli ülkelerde satışa sunulacak. Telefonun fiyatı ise 499 dolar (yaklaşık 3,800 TL + vergiler) olarak belirlenmiş durumda.