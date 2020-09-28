Google, Pixel 5'in Fiyatını Yanlışlıkla Açıkladı

Google'ın bu ay sonunda tanıtacağı yeni telefonu Pixel 5'in fiyatı yanlışla açıklandı. Google Japonya resmi Twitter hesabı, yaptığı bir paylaşımda yanlışlıkla bu ay sonunda tanıtılacak olan telefonun fiyatını paylaştı.

Google'ın yeni akıllı telefonu Pixel 5'in fiyatı yanlışlıkla açıklandı. Google Japonya resmi Twitter hesabı, yaptıkları bir paylaşımda Pixel ailesinin en yeni üyesinin Japonya fiyatını kullanıcılarıyla yanlışlıkla paylaştı. Sosyal medya hesabını yöneten kişinin Tweeti 'planlamak' yerine paylaştığı tahmin ediliyor.

Hesaptan yapılan paylaşıma göre Google'ın yeni telefonunun fiyatı 74 bin 800 Japon Yeni olacak. Yani yaklaşık 710 dolar gibi bir fiyata karşılık geliyor. Snapdragon 765 kullanan bir cihaza göre bu fiyat biraz fazla gibi gözükse de şirketler, telefonlarını farklı pazarlarda satışa sunarken direkt bir kur çevirisi kullanmıyor.

Google Pixel 5'in fiyatı

İki pazar arasındaki fiyat farkını daha net görebilmek için Pixel 4a'nın fiyatlandırmasına bakabiliriz. Phandroid'de yer alan habere göre Google'ın bu sene çıkardığı Google Pixel 4a, Japonya'da 406 dolara karşılık gelecek bir miktardan satarken ABD'de de bu fiyattan 50 dolar daha ucuza satılıyor. Pixel 4a, ülkemizde satışa sunulmadığı için bir fiyat karşılaştırması ya da Pixel 5 için bir fiyat tahmini yapmamız pek mümkün değil ne yazık ki.

Ayrıca Pixel 5'in fiyatıyla ilgili daha önce de çeşitli bilgiler ortaya çıkmıştı. Daha önce Pixel 5'in 699 dolar gibi bir fiyat etiketiyle çıkış yapacağı iddia edilmişti. Google Japonya Twitter hesabından yanlışlıkla paylaşılan fiyatı da düşünecek olursak ABD'deki satış fiyatı 649 dolar olabilir.

Arama devi, 30 Eylül günü düzenleyeceği etkinlikte Pixel 5'i tanıtacak ve telefonun gerçek fiyatının ne olduğunu öğrenebileceğiz. Etkinlik, 30 Eylül'de Türkiye saati itibarıyla akşam 9 sularında gerçekleştirilecek. Etkinliği buradan canlı izleyebilirsiniz.