Google Pixel 5’in İlginç Görselleri Ortaya Çıktı

Google Pixel 5’e ait olduğu iddia edilen bir tasarım görseli ortaya çıktı. Bu görsel oldukça enteresan oldu.

Google, geçtiğimiz ay Pixel 4a modelini duyurmuştu. Bu modelin ardından da Pixel 5 modelinin 15 Ekim’de geleceği iddia edilmişti. Telefonlar hakkında sızdırılan bilgiler, nasıl bir model beklememiz gerektiğine dair pek çok bilgi veriyor.

Pixel 4a’nın bir de 5G bağlantıyı destekleyen versiyonu gelecek. Bu modelin çıkışı da iddialara göre kasım ayında gerçekleşecek. Ondan önce çıkacak olan Pixel 5a’ya ait ilk tasarım ortaya çıktı.

Google’dan ilginç tasarım

Pixel 4a 5G ve Pixel 5’in benzer olacağı ifade edilmişti. Yeni görselde ise oldukça garip bir tasarım yer alıyor. Telefonun arka kısmı ortadan ikiye ayrılmış durumda. Bir anlamda ilk Pixel tasarımlarına benzer bir görselle karşı karşıyayız.

Kaynaklara göre bu akıllı telefon bir Pixel 5 olsa da daha yakından baktığımızda telefonun tepesinde 3.5 mm kulaklık girişi görülüyor. Daha önceki haberlere göre Pixel 5’te kulaklık girişi olmayacak. Yani model aslında Pixel 4a 5G’ye ait olabilir.

Bu telefonun bir diğer ilginç özelliği ise güç düğmesinin beyaz renkli olması. Bu tasarım modelini de Google Pixel 4a’da görmüştük. Tasarımın alt kısmının ise cam benzeri bir yapı olduğu görülüyor.

Google Pixel 4a özellikleri

Bu tasarımın gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Google bir ihtimal bu tasarım yerine daha geleneksel, daha alışılageldik bir tasarıma geçebilir.

Google Pixel 4a’nın açıklanan özellikleri ise şu şekilde olmuştu: