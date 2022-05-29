Google Pixel 7 Serisinin Ekran Özellikleri Sızdırıldı

Google’ın önümüzdeki aylarda piyasaya sürmesi beklenen Pixel 7 ve Pixel 7 Pro modelleri, ekran özellikleriyle sızdırıldı.

Teknoloji devi Google, akıllı telefon pazarında Pixel serisi telefonlarıyla rekabet ediyor. Amiral gemisi cihazlara nispeten orta-üst segment cihazlar üreten şirket, önümüzdeki aylarda iddialı özelliklerle Pixel 7 serisini piyasaya sürecek.

Geçtiğimiz haftalarda şirket, merakla beklenen I/O 2022 etkinliğini düzenlerken, bu etkinlikte yeni Pixel 6a akıllı telefonunu da tanıttı. Ancak etkinlikte Google, bir sonraki Pixel 7 modelini de gösterdi. Fakat Pixel 7’nin tanıtımının gerçekleşmediğini de belirtmekte fayda var.

Pixel 7 serisinin özellikleri netleşiyor

Google’ın yıl sonlarına piyasaya çıkaracağı Pixel 7 ve Pixel 7 Pro, ekran özelliklerini ortaya koyan yeni sızıntılarla gündeme geldi. Android Açık Kaynak Projesi’nden (AOSP)’da keşfedilen kodlarda, C10 ve P10 isimli iki ekran sürücüsü ve bunların Pixel 7 ile Pixel 7 Pro olduğu tespit edildi. Peki Pixel 7 serisinin ekran özellikleri nasıl olacak?

Sızdırılan bilgilere göre Google, ekran tarafında Pixel 7 serisini önceki modelde olduğu gibi sabit tutacak. Pixel 6, 1080x2400 piksel çözünürlükte ve 60 Hz yenileme hızına sahip ekranla gelirken, Pixel 7’nin de aynı ekran ile geleceği ortaya çıktı.

Öte yandan Pro modelde de aynı durum geçerli. Pixel 6 Pro ile aynı ekranı kullanacak Google, Pixel 7 Pro’da, 120 Hz yenileme hızını destekleyen 1440 x 3120 piksel çözünürlüklü ekrana yer verecek.

Pixel 7 serisinin ekran özellikleri daha önceden yine gündeme gelmişti. O zamanki sızıntılarda Pixel 7’nin 8, Pixel 7 Pro’nun ise 8.5 inçlik ekran ile geleceği iddia edilmişti. Şimdi ise cihazların ekran detayları tüm çıplaklığıyla ortaya çıktı.

