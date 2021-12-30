Çoğumuzun sadece arama motoru olarak bildiği bu dev şirketi kim kurdu, şu an ki sahibi ya da sahipleri kim gelin yakından bakalım.

Google LLC, hemen hemen tüm sorularımızın cevabını şak diye önümüze çıkartan, yeri geldiğinde eğlence hayatımıza, yeri geldiğinde akademik hayatımıza renk katan arama motoru. Bir başka deyişle Google LLC, çevrimiçi reklamcılık teknolojileri, arama motoru, bulut bilişim, yazılım ve donanım hizmetleri gibi birçok hizmeti içinde barındıran, internet ürünleri konusunda uzmanlaşmış çok uluslu dev Amerikan şirketi.

Herkesin kullandığı YouTube, Gmail, Takvim, Meet gibi hizmetleri de içinde barındıran Google 2015 yılında tüm hizmetlerinin birleşmesiyle tek çatı altında toplanarak Alphabet Inc. adını aldı. Peki çoğumuzun sadece arama motoru olarak bildiği bu dev şirketi kim kurdu, şu an ki sahibi ya da sahipleri kim gelin yakından bakalım.

Google’ın sahibi kim?

Takvimler 2 Ekim 2015’i gösterdiğinde Google beklenmeyen bir açıklama yaparak Google ve yan kuruluşlarının birleşerek Alphabet Inc.’nin kurulduğunu duyurdu. Google’ın kurucu ortakları Alphabet’in en büyük hissedarları olarak kaldı ve yönetim kurulunda yerlerini korudu. Peki Google’ın sahibi kim? En büyük 5 hissedarı sıralarsak:

Larry Page

Sergey Brin

Vanguard Group, Inc.

BlackRock, Inc.

T. Rowe Price Associates, Inc.

Şirketin CEO’luk görevi ise Sundar Pichai üstleniyor. 2019 Yılında Larry Page’den görevi devralan Sundar Pichai, 2004 yılından beri Google’da çeşitli görevlerde yer aldı. Şimdi gelin kurucu ortakların hayatlarına biraz daha yakından bakalım.

Google’ın ilk CEO’su Larry Page kimdir?

1973'te Michigan'da doğan Larry Page'in anne ve babası bilgisayar uzmanıydı. Onların izinden giderek Stanford Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudu ve burada Sergey Brin ile tanıştı. İkili, sonuçları sayfaların popülaritesine göre listeleyen bir arama motoru geliştirdi ve Page'in CEO olduğu Google, 1998'de piyasaya sürüldükten sonra dünyanın en popüler arama motoru oldu.

Daha sonra YouTube, adSense, Google Suits, Analytics gibi bir çok faaliyeti hayata geçirdi. Page ve Brin daha sonra Google'ın yeni ana şirketi Alphabet'in sorumluluğunu üstlendi. Ta ki 2019'un sonlarında şirketteki rollerinden ayrılana kadar. Şirketten ayrıldıktan sonra bir süre dinlenen ve daha sonra Yeni Zellanda’ya taşınan Page, şu günlerde birden fazla start-up’a danışmanlık ve finansman desteği sağlıyor. İçlerinde hava taksisi gibi sektörlerin de bulunduğu start-up girişimleri Larry Page’in tecrübelerinden faydalanarak başarılı olacak mı hep birlikte göreceğiz.

Küçük ortak Sergey Brin kimdir?

Brin'in ailesi 1979'da Moskova'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. 1993 yılında Maryland Üniversitesi'nde bilgisayar bilimi ve matematik alanında dereceler aldıktan sonra, Stanford Üniversitesi'nin yüksek lisans programına girdi ve burada yine kendisi gibi yüksek lisans öğrencisi olan Page ile tanıştı. İki dahi genç de internette biriken veri yığınından anlam çıkarma ve bilgisayarların düzen oluşturma yeteneğini geliştirme fikriyle ilgilendiler. Brin, 1995 yılında yüksek lisans derecesi aldı, ancak arama motoru üzerinde çalışmaya devam etmek için Stanford'un doktora programına başladı. Sonrasını ise hepimiz biliyoruz.

Bugünlerde ise Sergey Brin, kendi servetini yönetmesine yardımcı olmak için Singapur’da bir aile ofisi kurmakla meşgul. Net servetinin 86,5 milyar dolardan fazla olduğu belirtilen Brin, servetini yönetmekte yardıma ihtiyaç duyuyor ve kendisi gibi “Süper Zengin” olan insanların akımına katılarak aile şirketini kuruyor.

Düzenleyici kurumlara sunulan belgelere göre, Sergey Brin'in aile ofisinin adı Bayshore Global Management ve geçen yılın sonlarında Singapur'da bir şube açarak resmileşmiş oldu. Şirketin adı, Google'ın genel merkezinin bulunduğu Mountain View, California bölümü olan North Bayshore'dan gelmekte.

Yine bir garaj hikayesi: Google nasıl kuruldu?

Zamanda biraz geriye gidelim ve 1996 yılına duralım. PhD öğrencileri Larry Page ve Sergey Brin, Google’a bir araştırma projesi olarak California Standford University’de başladılar. Bu iki zeki genç PageRank adını verdikleri teknolojiyi geliştirerek siteleri belirli bir sıraya göre dizen arama motorunu yaptılar.

Silikon Vadisi’nin bir klişesi haline gelen garajda kurulma hikayesi tabii ki Google’ın da hikayesinde yer almakta. PhD öğrencileri Larry Page ve Sergey Brin, California’daki evlerinin garajında Google’ın temellerini attı. Önceki adı BackRub olan Google, 15 Eylül 1997’de domain adını Google.com olarak değiştirdi. 4 Eylül 1998’de ise Google artık bir anonim şirket olarak statü kazandı. İlk halka arzı 19 Ağustos 2004’te gerçekleşti. Kuruculardan sonra ilk CEO Eric Schmidt ise kumandayı eline alarak Google’ın yönetimini devraldı.

2006'da Google, kullanıcı tarafından gönderilen akışlı videolar için en popüler web sitesi olan YouTube'u 1,65 milyar dolara satın aldı. Eylül 2013'te Page, Forbes dergisinde Amerika'nın En Zengin 400 İnsanı listesinde 13. sırada yer aldı. Ekim ayında bu kez Forbes'in 2013 En Güçlü İnsanlar listesinde 17. sırada yer aldı. Google'ın CEO'su olarak Page, şirketin operasyonlarının sorumluluğunu Google için özel projeler direktörü olarak görev yapan Brin ve şirketin yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt ile paylaştı.

Günümüzde ise evlerinin olduğu semt olan Mountain View’da Googleplex adındaki dev Google yerleşkesi bulunuyor. Googleplex, klasik ofislerin aksine rahat çalışma ortamı sunan ve maksimum verimliliği hedefleyen, içinde uyku hublarından, kafeteryalara, sinema-oyun salonlarından sessiz alanlara kadar her türlü ihtiyacınızı ve rahatça çalışmanızı sağlayacak bir alan olarak karşımıza çıkıyor.

Öyle ki bu rahat çalışma alanı sayesinde çalışanlar zamanlarının %20’sini kendilerine ayırıyor. Kendilerine ayrılan bu zaman bugün Google News ve AdSense gibi popüler hizmetlerin de yaratılmasına vesile oluyor.

İşte her gün kullandığımız Google’ın hikayesi böyle. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum yapmayı unutmayın…