Amazon Prime’ın Türkiye’de faaliyete geçmesi ile birlikte internetten alışverişin seyri bir nebze olsun değişti. Artık daha gerçekçi indirimler ve kampanyalar ile karşılaşabiliyoruz. 13 - 14 Ekim tarihlerinde ilk kez ülkemizde düzenlenecek Amazon Prime Day etkinliği ise bu kampanyaların zirve yaptığı bir dönem olacak.
Prime Day kapsamında hangi ürün kategorisinde ve hangi ürünlerde ne kadar indirim yapılacağını açıklayan Amazon, tüketicilerin kampanya dönemine önceden hazırlık yapmalarını da kolaylaştırdı. Toplamda 7 kategoriyi kapsayan kampanya sürecinde, özellikle Amazon Prime üyeleri söz konusu indirimlerden faydalanabilecek (Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz).
Amazon Prime Day’de hangi kategoride hangi ürünler indirime girecek?
- Elektronik
- Xiaomi, Sennheiser, Samsung, Huawei, Philips ve Jabra kulaklıklarda %30 indirim
- Bose ürünlerinde 1400 TL’ye varan indirim
- Belkin aksesuarlarda %50’ye varan indirim
- Spigen Kılıflarda %50’ye varan indirim
- Dexim taşınabilir şarj cihazlarında %50’ye varan indirim
- Ev ve Mutfak
- Seçili Tefal mutfak ve ev ürünlerinde %30’a varan indirim
- Paşabahçe ürünlerinde %50’ye varan indirim
- Philips Hue aydınlatmalarda %40’a varan indirim
- Seçili Lav ürünlerinde %50 indirim
- Oyuncak ve Oyun
- Hasbro kutu oyunlarında %30’a varan indirim
- Play-Doh ürünlerinde %30’a varan indirim
- LEGO®’larda %30’a varan indirim
- Baby Alive ürünlerinde %30’a varan indirim
- Moda
- Kinetix Charlie erkek çocuk spor ayakkabılarında %40’a varan indirim
- Koton kadın pijamalarda %40’a varan indirim
- DeFacto kız ve erkek bebek eşofman takımında %60’a varan indirim
- Lumberjack run erkek çocuk spor ayakkabılarında %60’a varan indirim
- Güzellik ve Kozmetik
- En sevilen Neutrogena ürünlerinde %30’a varan indirim
- Seçili Gliss ürünlerinde %50’ye varan indirim
- OGX saç ürünlerinde %40’a varan indirim
- Seçili L’Oreal Paris ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar
- Sağlık ve Kişisel Bakım
- Seçili Dalin markalı ürünlerde %30’a varan indirim
- Seçili ağız bakım ürünlerinde %50’e varan indirim
- Bebek Ürünleri
- Seçili Chicco araç gereçlerinde %30’a varan indirim
- Seçili Maxi Cosi oto koltuklarında %30’a varan indirim
- Seçili Maclaren ve Mamas & Papas bebek arabalarında net %30 indirim
Amazon Prime Day 12 Ekim’i 13 Ekim’e bağlayan gece saat 00.00’da başlayacak ve 14 Ekim saat 23.59’a kadar devam edecek. Bu süre zarfında yukarıdaki indirimlerden faydalanmak için buraya Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.
Amazon Prime üyeliği, indirimler ve hızlı kargo teslimatı dışında dizi ve film platformu Prime Video, Twitch entegrasyonlu oyun platformu Prime Gaming’i ayda sadece 7,90 TL’ye sunuyor. Eğer acil bir ihtiyacınız varsa 13 Ekim'e dek Amazon'un 120 TL üzeri alışverişe 30 TL indirim kampanyası devam ediyor.