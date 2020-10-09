Eylül ayında Türkiye’de Prime hizmetini vermeye başlayan Amazon, 13 - 14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Prime Day etkinliğine kitlendi. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecek olan Prime Day kapsamında hangi kategoride hangi ürünlerin indirime gireceği de açıklandı.

Amazon Prime’ın Türkiye’de faaliyete geçmesi ile birlikte internetten alışverişin seyri bir nebze olsun değişti. Artık daha gerçekçi indirimler ve kampanyalar ile karşılaşabiliyoruz. 13 - 14 Ekim tarihlerinde ilk kez ülkemizde düzenlenecek Amazon Prime Day etkinliği ise bu kampanyaların zirve yaptığı bir dönem olacak.

Prime Day kapsamında hangi ürün kategorisinde ve hangi ürünlerde ne kadar indirim yapılacağını açıklayan Amazon, tüketicilerin kampanya dönemine önceden hazırlık yapmalarını da kolaylaştırdı. Toplamda 7 kategoriyi kapsayan kampanya sürecinde, özellikle Amazon Prime üyeleri söz konusu indirimlerden faydalanabilecek (Amazon Prime üyesi olmak için buraya tıklayabilirsiniz).

Amazon Prime Day’de hangi kategoride hangi ürünler indirime girecek?

Elektronik Xiaomi, Sennheiser, Samsung, Huawei, Philips ve Jabra kulaklıklarda %30 indirim Bose ürünlerinde 1400 TL’ye varan indirim Belkin aksesuarlarda %50’ye varan indirim Spigen Kılıflarda %50’ye varan indirim Dexim taşınabilir şarj cihazlarında %50’ye varan indirim

Ev ve Mutfak Seçili Tefal mutfak ve ev ürünlerinde %30’a varan indirim Paşabahçe ürünlerinde %50’ye varan indirim Philips Hue aydınlatmalarda %40’a varan indirim Seçili Lav ürünlerinde %50 indirim

Oyuncak ve Oyun Hasbro kutu oyunlarında %30’a varan indirim Play-Doh ürünlerinde %30’a varan indirim LEGO®’larda %30’a varan indirim Baby Alive ürünlerinde %30’a varan indirim

Moda Kinetix Charlie erkek çocuk spor ayakkabılarında %40’a varan indirim Koton kadın pijamalarda %40’a varan indirim DeFacto kız ve erkek bebek eşofman takımında %60’a varan indirim Lumberjack run erkek çocuk spor ayakkabılarında %60’a varan indirim

Güzellik ve Kozmetik En sevilen Neutrogena ürünlerinde %30’a varan indirim Seçili Gliss ürünlerinde %50’ye varan indirim OGX saç ürünlerinde %40’a varan indirim Seçili L’Oreal Paris ürünlerinde kaçırılmayacak fırsatlar

Sağlık ve Kişisel Bakım Seçili Dalin markalı ürünlerde %30’a varan indirim Seçili ağız bakım ürünlerinde %50’e varan indirim

Bebek Ürünleri Seçili Chicco araç gereçlerinde %30’a varan indirim Seçili Maxi Cosi oto koltuklarında %30’a varan indirim Seçili Maclaren ve Mamas & Papas bebek arabalarında net %30 indirim



Amazon Prime Day 12 Ekim’i 13 Ekim’e bağlayan gece saat 00.00’da başlayacak ve 14 Ekim saat 23.59’a kadar devam edecek. Bu süre zarfında yukarıdaki indirimlerden faydalanmak için buraya Amazon Prime üyesi olabilirsiniz.

Amazon Prime üyeliği, indirimler ve hızlı kargo teslimatı dışında dizi ve film platformu Prime Video, Twitch entegrasyonlu oyun platformu Prime Gaming’i ayda sadece 7,90 TL’ye sunuyor. Eğer acil bir ihtiyacınız varsa 13 Ekim'e dek Amazon'un 120 TL üzeri alışverişe 30 TL indirim kampanyası devam ediyor.