Google'dan Son Akşam Yemeği'nin Yüksek Çözünürlüklü Kopyası

Google, Leonardo da Vinci'nin en ünlü eserlerinden Son Akşam Yemeği'ni yüksek çözünürlüklü olarak kopyalayıp dijital ortama aktardı. Böylece oturduğunuz yerden kalkmadan Son Akşam Yemeği'ni detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz.

Dünyaya mâl olmuş tarihi eserler, ne kadar iyi korunursa korunsunlar zamana ve doğal ya da yapay afetlere meydan okuyamazlar. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen Notre-Dame de Paris yangını, bunu bizlere en iyi şekilde hatırlatmıştı.

Bu durumun farkında olan yetkililer, bir yandan tarihi sanat eserlerinin güvenliğini maksimum seviyede tutarken, bir yandan da eserleri orijinaline yakın bir şekilde dijital ortama aktararak gelecek nesillere kayıpsız aktarılabilmesini sağlıyorlar.

Dünyanın herhangi bir yerindeki internet kullanıcılarının tarihi eserleri ve müzeleri yüksek çözünürlüklü olarak inceleyebilecekleri çevrimiçi bir platform olan Google Arts & Culture şimdi, ünlü Son Akşam Yemeği tablosunu yüksek çözünürlüklü olarak ziyaretçilerine sundu.

15. yüzyılın sonlarında, döneminin en önemli filozof, astronom, mucit, matematikçi, yazar ve ressamlarından Leonardo da Vinci tarafından çizilen Son Akşam Yemeği’nin yüksek çözünürlüklü dijital kopyası oluşturulurken, İngiltere Kraliyet Sanat Akademisi ile iş birliğine gidildi.

Yazının başında tarihi eserleri zamana karşı korumanın zor olduğundan bahsetmiştik. Buna bir de ressamın yanlış tercihleri eklendiğinde korumak daha da zor oluyor. Leonardo da Vinci, Son Akşam Yemeği üzerinde çalışırken yağlı boya ile zamklı boyayı karıştırmak gibi bir hata yapmıştı.

Bu nedenle üzerindeki boyalar, resim tamamlandıktan kısa bir süre sonra eridi. Hatta resim tamamlandıktan birkaç on yıl sonra İtalyan bir yazar, Son Akşam Yemeği hakkında, “Çocukken resmi görmüştüm; bulanık ve renksiz olduğunu hatırlıyorum” demişti.

Google’ın çalışmasına geri dönecek olursak; tarihi eserlerde genel görünüş dışında bir de ressamın ayrıntılara gizlediği detaylar vardır. Yüksek çözünürlüklü kopya, Son akşam yemeğindeki detayların en net haliyle incelenebilmesini sağlıyor.

Google, Son Akşam Yemeği için oluşturduğu inceleme sayfasına resim hakkında açıklamalar ve bir ‘Google Çeviri’ butonu eklemiş durumda. Böylece İngilizce bilmeseniz dahi açıklamaları okuyup resim hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Google Arts & Culture’un son akşam yemeği sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.