Google, Stephen Hawking'in 80. Yaşını Bir Doodle İle Kutladı

Bundan 4 yıl öncesinde, 76 yaşındayken hayata gözlerini yuman efsane fizikçi Stephen Hawking yaşasaydı bugün 80. yaşını kutlayacaktı. Özel günleri doodle'lar ile kutlamasıyla bilinen Google da doğum gününde Hawking'i andı.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking yaşasaydı bugün 80 yaşına girecekti. Bir kozmolog yani evren bilimci olan, kariyerini evrenin kökenlerini, gerçekliğin altında yatan yapı ve kara deliklerin doğası hakkında teoriler üretmeye adayan Hawking; sıra dışı hayatı ve fikirlerini insanlara aktarma şekliyle herkesin bildiği bir isim haline geldi.

Bir keresinde tüm amacının evrenin neden var olduğunu tamamen anlamak olduğunu belirten Hawking’in bu tutkulu amacının önünde, henüz 21 yaşındayken amyotrofik lateral skleroz yani ALS hastalığı tanısının konulması ve sadece 2 yıl yaşayacağının söylenmesi bile duramadı. Söylenenlerin aksine uzun bir ömrü bilim ve evreni anlamlandırmaya çalışmakla geçiren Hawking’in 80. doğum gününü Google da özel bir animasyonlu doodle ile kutladı.

Evrenin sonsuz olduğunu keşfeden Hawking, adını bilim tarihine altın harflerle kazıdı

21 yaşındayken hastalık tanısının konulmasıyla hayattan bütün beklentilerinin sıfıra indiğini, o andan sonra yaşadığı her anın ise bir bonus olduğunu belirten Hawking; 1942 yılında Oxford, İngiltere’de hayata gözlerini açtı. Burada gördüğü temel eğitimin ardından kozmoloji, yani evren bilimi üzerine eğitim almak ve çalışmalarını sürdürmek için Cambridge Üniversitesi’ne giden Hawking; burada adını tüm dünyaya duyuracağı ve tarihin en önemli bilim insanların birisi olmasını sağlayacak olan kara delik çalışmalarına başladı.

Oldukça basite indirgemek gerekirse evrenin sonsuz olduğunu keşfeden Hawking; çalışmalarıyla görelilik kuramı ve kuantum mekaniğinin birlikte kullanılmasına olanak sağlayarak hem evrenin sonsuzluğunu kanıtladı hem de kara deliklerin görünmez olduğunu ve radyasyon yaydığını keşfetti.

İşte Google'ın Hawking'in anısına hazırladığı doodle ve video

Hastalığı sebebiyle bir süre sonra felç kalan ve hareket kabiliyeti tamamen kısıtlanan Hawking yine de yılmadı ve ömrü boyunca onlarca makale ve kitap yazdı. Çoğumuzun aklında tekerlekli sandalyesiyle kazınan ve tamı tamına 12 farklı onur derecesine layık görülen Hawking; 14 Mart 2018 tarihinde aramızdan ayrıldı.

İyi ki doğdun Stephen Hawking!