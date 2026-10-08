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Google'ın Yapay Zekâ İçeriklerini Tespit Eden SynthID'si Artık Herkese Açık: Bugüne Kadar 180 Milyar İçerik İşaretlenmiş!

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Google, yapay zekâyla oluşturulan görsel, video ve ses dosyalarını tespit etmeye yarayan SynthID dedektörünü herkesin kullanımına açtı.

Google'ın Yapay Zekâ İçeriklerini Tespit Eden SynthID'si Artık Herkese Açık: Bugüne Kadar 180 Milyar İçerik İşaretlenmiş!
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

İnternette gördüğümüz bir içeriğin yapay zekâyla oluşturulup oluşturulmadığını anlamak giderek güçleşiyor. Google'ın SynthID dedektörü de bu ayrımı yapmaya yardımcı olan araçlardan biri. Google, OpenAI, NVIDIA ve Kakao gibi şirketlerin yapay zekâ modelleriyle oluşturulan ve SynthID ile işaretlenen içerikleri kontrol edebiliyor.

Daha önce yalnızca seçili gazeteciler ve araştırmacıların erişebildiği SynthID, artık İngilizce dil desteğiyle dünya genelinde herkes tarafından kullanılabiliyor. Araç her gün 1 milyondan fazla doğrulama isteği alırken Apple'ın da yakında SynthID desteği sunması bekleniyor.

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Google'ın Yapay Zekâ İçeriklerini Tespit Eden SynthID'si Artık Herkese Açık: Bugüne Kadar 180 Milyar İçerik İşaretlenmiş!
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Hangi formatları destekliyor?

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SynthID dedektörü görsel, video ve ses dosyalarını analiz edebiliyor. JPG, PNG, WEBP ve GIF görsellerin yanı sıra MP4 videoları; MP3, WAV ve FLAC formatındaki ses dosyalarını da sisteme yükleyebilirsiniz.

Dosyayı yükledikten sonra araç, içerikte SynthID tarafından oluşturulmuş görünmez filigranın izini arıyor. Bu filigran, dosyanın üzerinde gözle görülen bir işaret olarak yer almıyor.

Sistemin bazı sınırları da var

SynthID'yi genel amaçlı bir yapay zekâ dedektörü olarak düşünmemek gerekiyor. Araç yalnızca SynthID teknolojisiyle işaretlenmiş içerikleri tespit edebiliyor.

Bu nedenle tamamen başka bir sistemle oluşturulmuş bir görseli ya da SynthID ile işaretlenmemiş bir içeriği yapay zekâ üretimi olarak tanımlayamıyor. Aynı şekilde, sıfırdan yapay zekâyla oluşturulan bir içerikle yalnızca küçük yapay zekâ düzenlemeleri yapılmış bir içeriği de birbirinden ayıramıyor.

Bugüne kadar 180 milyardan fazla içerik işaretlendi

Google, 2023 yılında duyurduğu SynthID teknolojisiyle bugüne kadar 180 milyardan fazla görsel ve videoyu görünmez filigranla işaretledi. Şirket ayrıca 240.000 yıla denk gelen ses içeriğini de SynthID ile damgaladığını belirtiyor.

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