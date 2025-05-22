OpenAI’dan AlphaFold’a, Türkiye’deki yapay zekâ ekosisteminden çiftçilere, kriz yönetiminden proteine: Google’ın kıdemli yöneticisi Giorgia Abeltino, yapay zekânın dönüştürücü gücünü Ankara’da anlattı.

Google’ın Güney Avrupa Kamu Politikası Direktörü Giorgia Abeltino’nun AI Tomorrow Summit 2025’te yaptığı konuşmadan ilhamla: Teknoloji sadece uzmanlara mı aittir? Hayatları değiştiren bir zeka nasıl herkesin hakkı olabilir? OpenAI’dan AlphaFold’a, Türkiye’deki yapay zekâ ekosisteminden çiftçilere, kriz yönetiminden proteine: Google’ın kıdemli yöneticisi Giorgia Abeltino, yapay zekânın dönüştürücü gücünü Ankara’da anlattı.



22-23 Mayıs 2025 tarihlerinde Yapay Zekâ Politikaları Derneği tarafından Ankara’da düzenlenen AI Tomorrow Summit, yapay zekânın toplumsal etkilerini tartışmak için sadece bir buluşma noktası değil; aynı zamanda "insan odaklı teknoloji"nin nasıl bir gelecek kurabileceğini sorgulayan bir felsefi zemin de sunuyor. Webtekno olarak biz de yerinden takip ettiğimiz bu zirvede Abeltino’nun konuşmasında dikkat çektiklerini sizler için derledik.

"Yapay zekâ artık herkesin meselesi"

Giorgia Abeltino’nun açılışta gösterdiği bir video, Hollanda’daki bir çocuk onkoloji merkezinde AI’nın 37 milyon tıbbi makaleyi tarayarak birkaç dakika içinde tedavi önerisi sunduğu bir örneği paylaştı. Amaç belliydi: AI, sadece uzmanlara ait değil. Her bireyin onu anlayabilmesi ve kullanabilmesi gerek.

“Yapay zekâ sadece uzmanlara ait değil. Her birey, her yurttaş onun ne işe yaradığını bilmeli ve faydasını kendi hayatında görebilmeli.”



Türkiye'nin yapay zekada öne çıkan projeleri ne?

Abeltino, Türkiye’deki iki projeyi özellikle vurguladı: Gazi Üniversitesi’nin ses tanıma teknolojisiyle parkinson hastalığını erken teşhis edebilmesi ve "Beyin Projesi" sayesinde tümörlerin çok daha erken aşamada tespit edilebilmesi. Bu, sadece AI'ın etkisini değil, aynı zamanda Türkiye'deki bilimsel yetkinliği de gözler önüne serdi.

Afetler ve kriz anlarında AI kullanımı depremler, seller, yangınlarda hayat kurtaracak

Abeltino, yapay zekanın erken uyarı sistemleriyle insan hayatını nasıl kurtarabileceğini de anlattı. Google’ın bu alandaki çalışmaları, Kızılay ile yürütülen işbirlikleri ve 750 bin dolarlık fon desteğiyle Türkiye’ye özel sistemler geliştirildiğini açıkladı.

AlphaFold ve bilimsel devrim

Abeltino’nun vurguladığı en çarpıcı örneklerden biri: AlphaFold. Google DeepMind tarafından geliştirilen bu araç, proteinlerin 3 boyutlu yapısını bir saniyede çözüyor. Bu, bilim dünyasında onlarca yıllık çalışmanın yerine saniyelerle çalışan devrim niteliğinde bir gelişme. Artık tüm bilim insanlarının kullanımına açık ve 190'dan fazla ülkede 2 milyondan fazla bilim insanı tarafından kullanılıyor.

“AlphaFold, bilimsel bir devrimdir. Bir doktorun yıllarını alan protein analizini saniyelere indirdik. Bu, hayat kurtaran bir hız.”



AI’ın Türkiye ekonomisine katkısı ve riskleri

Google’ın yürüttüğü bağımsız araştırmaya göre, sadece "üretken yapay zekâ"nın Türkiye’nin yıllık GSYİH’sine 10 yılda %5 katkı sağlayabileceği öngörülüyor. Ancak hiçbir şey yapılmazsa büyüme sadece %1’de kalacak. Yani asıl risk, "treni kaçırmak".

“Yapay zekânın en büyük riski, onu hiç kullanmamaktır. Değişimi kaçırmak, tüm ekonomiler için telafisi zor bir bedeldir.”



Regülasyonlar: Dengeli, orantılı ve erişilebilir

Google’a göre AI'ın gelişimi için devletler tarafından doğru regülasyon şart. Tüm uygulamalar aynı risk kategorisinde değil. Film önerisi yapan bir algoritmayla kanser tedavisi öneren bir yapay zekâ aynı şekilde değerlendirilemez. Regülasyonun riske göre kademeli olması gerektiği vurgulandı. Ayrıca veriye erişim hakkı da inovasyon için kritik.

“Eğer inovasyon için alan yaratmazsanız, inovasyon başka bir yere gider. Regülasyon, riske göre esnemeli.”



Kamu ve KOBİ’ler için yapay zekâya geçiş nasıl olacak?

Abeltino’ya göre devletlerin kapsamlı yapay zeka hareketine öncülük etmesi gerekiyor. Kamu kurumları Google Cloud altyapısıyla yapay zekâyı entegre etmeye başlamalı. Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) yalnızca %5’i AI kullanıyor. Oysa bu teknoloji, düşük maliyetle büyük verim artışı sağlıyor. Kültürel bariyerin kırılması gerekiyor. Google’ın Pathfinder aracıyla KOBİ’ler için hangi araçların kullanılabileceği gösteriliyor.

“Dijital uçurumun yapay zekâ uçurumuna dönüşmesini istemiyorsak; kamu, özel sektör ve STK’lar birlikte hareket etmeli.”



Yeni görev açıldı: İnsanları yapay zekaya hazırlamak

Abeltino "Herkes YZ'yi anlamalı ve kullanmalı" diyor: Öğrenenler (çocuklar ve genel toplum), Uygulayıcılar (iş dünyası ve çalışanlar), Yenilikçiler (geliştiriciler ve araştırmacılar). Türkiye’de yetenekli bireylerin yurtdışına gitmesi gibi tehditlere karşı bu üç gruba da özel stratejiler geliştirilmesi Abeltino'ya göre çok kritik.



Google NotebookLM, Türkiye'deki profesyonellere tanıtıldı:

Abeltino sahneye çıkmışken Google'ın son dönemlerdeki en gözde ürünlerinden olan, kendi deyimiyle "Hem Cesur Hem Sorumlu Bir Ürün" olan "NotebookLM" adlı yapay zekâ destekli aracı da katılımcılara tanıttı. Hatırlarsanız NotebookLM birkaç gün önce Google I/O 2025 etkinliğinde de önemli güncellemeler almıştı. NotebookLM Abeltino'ya göre profesyonel hayatı kolaylaştırıyor. Kullanıcının yüklediği dökümanlardan saniyeler içinde özet çıkarabiliyor, konuşma metni hazırlayabiliyor, hatta podcast’e dönüştürebiliyor. Bu araç, verileri kullanıcı cihazında tutarak %100 gizlilik sağlıyor.

"Üç E" ile çağrı: Embrace, Experiment, Empower

Abeltino’nun sunumunu şu üç sözcük özetliyor: "Yapay zekayı benimse, deneyimle, güçlendir." Google, Türkiye’nin kamu kurumları, STK’ları, üniversiteleri ve özel sektörle işbirliği içinde bu dönüşüme katkı vermeye hazır olduğunu ilan ediyor.

Sonuç: AI, bölünme yaratan değil, köprü kuran olmalı

Giorgia Abeltino’nun son mesajı çok netti: "Dijital uçurum, yapay zekâ uçurumuna dönüşmemeli." AI'ın sadece elitlerin değil, herkesin aracı olması gerektiğini savundu. Yani teknoloji yalnızca güçlü olanı daha güçlü yapmamalı; herkes için eşitliği artıran, köprü kuran bir alan olmalı.