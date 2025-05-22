Google Arama'nın yeni özelliği AI Mode, çevrim içi habercilik sektöründe çok büyük tepkilere yol açtı. Haber kaynakları, Google'ın hırsızlık yaptığını düşünürken Google, bazıları hiçbir işe yaramayacak çözüm önerileri sunmayı planlıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz günlerde geniş çapta kullanıma sunduğu AI Mode özelliği, internet dünyasındaki arama alışkanlıklarını değiştirecek türden. Zira Google'da AI Mode ile arama yapacak olan bir kullanıcı, artık yapay zekâ tarafından oluşturulmuş kapsamlı bir özet görecekler. Tabii bu da internet sitelerine erişimi gereksiz hâle getirecek. Tüm bunlar, Webtekno gibi çevrim içi haber kaynakları için çok büyük gelir kaybı anlamına geliyor.

İşte bu durum, yoğun tartışmalara yol açtı. ABD'de 2.000'den fazla haber kaynağını temsil eden bir kuruluş olan News Media Alliance, Google'ın AI Mode özelliğine karşı çıktı. Kurumun CEO'su Danielle Coffey, Google'ın AI Mode özelliğinin tam anlamıyla hırsızlık olduğunu söyledi. Coffey'e göre ABD Adalet Bakanlığı'nın bu işe el atması ve çevrim içi haber kaynaklarını bir şekilde kurtarması gerekiyor.

Google'ın bazı çözüm yolları var

Hepimizin bildiği üzere Google, bir süredir ABD Adalet Bakanlığı tarafından açılan bir antitröst soruşturmasıyla uğraşıyor. ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın tekel hâline geldiğini ve bundan kaynaklı olarak parçalanması gerektiğini düşünüyor. İşte bu dava kapsamında AI Mode özelliğinin sonuçlarıyla ilgili de açıklamalar yapıldı. Google, çevrim içi haber yayımcılarını kurtaracak bazı yollar düşünüyor ancak bunların ne kadar etkili olacağını kimse bilmiyor. Peki Google'ın çözüm yolları neler?

Google'ın yayımcılar için hazırladığı tavsiyeler şöyle:

Yukarıdaki ekran görüntüsü, Google'ın çevrim içi yayımcılara yönelik çözüm yolu önerilerini gösteriyor. 6 fikirden oluşan öneriler arasında hiçbir işe yaramayacağı düşünülen yollar da var. Bazıları ise tartışmaya açık durumda. Ancak Google'ın "kırmızı çizgi" olarak belirttiği bir çözüm yolu var. Bu çözüm yolu, haber kaynaklarının Google'ın yapay zekâsından tamamen çıkmasının önünü açıyor. Bunu şöyle açıklayalım; Webtekno olarak Google'a başvuru yapacağız ve Google'ın yapay zekâsı, AI Mode gibi hizmetlerinde Webtekno içeriklerini kullanmayacak.

Google'ın hiçbir işe yaramayacağını düşündüğü başka bir çözüm önerisi ise internetteki yeni dönem için hiçbir ek kontrol imkânı sunmamak. Şirket, yayımcıların süreci takip edebileceklerini ve tatmin olmamaları hâlinde Arama dizinine eklenmeyi reddedebileceklerini ifade ediyor. Bunu da şöyle açıklayabiliriz; Webtekno olarak Google Arama dizinine eklenmeyi reddedersek, içeriklerimiz sadece webtekno.com'a giren kullanıcılara görünecektir. Google'da yapılan bir aramada bize ait sonuçlar hiçbir şekilde görünmez olacak.

Şu an için kesinleşmiş bir durum yok

Şunu açıkça söyleyebiliriz ki Google, kullanıma sunduğu yeni özelliklerle ilgili henüz hiçbir resmî karar almadı. Zaten az önce bahsettiğimiz çözümlerin öneri olduğunu açıkça söylemiştik. Neler yaşanacağını da şu an için kimse bilmiyor. Bakalım yapay zekâ, internet haberciliğinin geleceğini nasıl etkileyecek...