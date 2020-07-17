Google, yeni Ar-Ge projesi Shoploop'u kullanıma sundu. Sosyal medya ile e-ticareti bir araya getiren Shoploop, bir ürünün en fazla 90 saniye uzunluğunda videolarla tanıtılmasını sağlıyor. Ayrıca tanıtılan ürünle ilgili fiyat ve satın alma bilgisi de yine Shoploop'ta yer alıyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, bugün yeni bir Ar-Ge projesini başlattı. Bu proje, kullanıcılar için yeni bir alışveriş deneyimi sunuyor. Google'ın "Shoploop" olarak isimlendirdiği bu Ar-Ge projesi, 90 saniyeden kısa bir süre içerisinde bir ürünün videolu olarak anlatılmasını ve bu ürünün satışını içeriyor. Google'ın Ar-Ge birimi Area 120, yeni projelerini video alışveriş platformu olarak nitelendiriyor.

Shoploop'un başında, Area 120 için önemli isimlerden bir tanesi olan Lax Poojary bulunuyor. Poojary, Google'ın geçtiğimiz yıl kullanıma sunduğu Touring Bird isimli projenin de başındaydı. Touring Bird, tatile gittiğiniz bir şehirdeki ücretsiz etkinlikleri bulabilmenizi sağlıyordu. Poojary, yeni projesi ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Shoploop, sosyal medya ile e-ticareti bir araya getiriyor

Bu hizmetin sosyal medya ile e-ticareti bir araya getirdiğini ifade eden Poojary, kullanıcıların Instagram gibi sosyal medya platformlarında herhangi bir şey gördüklerini, bununla ilgili detaylı bilgiyi almak için YouTube'a gittiklerini ve ardından da eğer beğenirlerse e-ticaret platformları üzerinden bu ürünü satın aldıklarını söylüyor. İşte Shoploop, tüm bu sürecin kısalmasını sağlıyor.

Shoploop'ta her şey bir ürüne ait videoların oluşturulmasıyla başlanıyor. Kullanıcılar, en fazla 90 saniye uzunluğundaki videolarda bu ürünü tanıtıyorlar. Bu tanıtım işleminin ardından da ürünün fiyatı ve satın alma bağlantısı ekleniyor ve platform üzerinden paylaşılıyor. Diğer kullanıcılar da bu ürünü görüyorlar ve akıllarına yatarsa, kolaylıkla satın alabiliyorlar.

Shoploop'un temelinde yatan fikir, aslında yeni bir şey değil. Geçtiğimiz dönemlerde de buna benzer projeler hayata geçirilmişti ve şu an için de zaten bu tür uygulamalar mevcut. Örneğin Amazon, "Amazon Live" isimli bir özelliğe sahip. Ayrıca YouTube bir süredir, ürünlerin doğrudan satın alınabileceği reklamlar gösteriyor. Tüm bunlara ek olarak dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook da alışveriş yapılmasının önünü açtı.

Shoploop'un şu an için sadece kadınlara hitap ettiğini söylemek gerekiyor. Çünkü uygulamada sadece makyaj malzemeleri bulunuyor. Ekip, ilerleyen dönemlerde bu kapsamın genişleyebileceğini ifade ediyor. Şu an için sadece akıllı telefonlarda kullanılabilen Shoploop, ilerleyen dönemlerde masaüstü sürümde de kullanılabilecek. Shoploop'a erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.