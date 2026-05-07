Google, Reddit'teki yorumları yapay zekâ özetlerinde göstermeye başlayacak ve bazılarına "Uzman Tavsiyesi" etiketi ekleyecek.

Google, yapay zekâ destekli arama deneyimini daha “insan işi” hâle getirmek için dikkat çeken bir adım atıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Şirket, yapay zekâ destekli arama sonuçlarına artık Reddit gönderileri, forum tartışmaları ve sosyal medya yorumlarından alınan görüşleri de eklemeye hazırlanıyor. Üstelik bazı içerikler doğrudan “Uzman Tavsiyesi” etiketiyle gösterilecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Reddit ve forumlar Google’ın yeni gözdesi

Google’ın paylaştığı ekran görüntülerine göre yapay zekâ destekli arama sonuçlarında artık kullanıcı yorumlarından oluşan özel bölümler yer alacak. Bu alanlar bazen “Uzman Tavsiyesi”, bazen de “Topluluğun Bakış Açısı” gibi farklı başlıklarla gösterilecek.

Kısacası Google, sadece internet sitelerini değil, gerçek insanların deneyimlerini de öne çıkarmaya başlıyor. Bu bölümlerde içerik üreticisinin adı, kullanıcı adı veya topluluk ismi de yer alacak. Böylece kullanıcılar yorumun kimden geldiğini görebilecek.

“Bir sonraki adımda ne aramalıyım?” dönemi başlıyor

Google’ın yenilikleri bununla da sınırlı değil. AI Mode ve AI Overviews tarafında artık “Daha Fazla Keşif” bölümü de olacak.

Bu sistem, bir konuyu araştırırken kullanıcıya “Şunu da merak ediyor olabilirsiniz” tarzında yönlendirmeler yapacak. Özellikle teknoloji, sağlık veya alışveriş gibi detaylı araştırma gerektiren konularda kullanıcıyı daha uzun süre arama içinde tutması bekleniyor. Bir anlamda Google artık sadece cevap vermek istemiyor, sohbeti devam ettirmek istiyor.