Bir İnsanın Gözleri Açık Bir Şekilde Uyuması Mümkün mü? (Cevap, Pek Beklediğiniz Gibi Olmayabilir!)

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Gözleri kapatmak, verimli ve derin bir uykunun en önemli şartı olarak düşünülür. Peki gözler açık uyumak mümkün müdür? Bu şekilde uyuyan insanlar var mı?

“Nasıl yani, gözler açık uyunur mu hiç?” dediğinizi duyar gibiyiz. Ancak ön yargılı düşünmeden önce içeriğimize göz atmanızda fayda var.

Gelin, konunun detaylarına bakalım.

Aslında bazı insanlar, gözleri açık şekilde uyur.

uyku

Bunun yanında bu durum, düşündüğünüzden çok daha yaygındır. Öyle ki bebekler de dâhil olmak üzere insanların yaklaşık %20’si geceleri gözleri açık şekilde uyur. Ancak bu şekilde uyuyan kişilerin çoğu, bunun farkında değildir.

İnsan gözü, oldukça karmaşık mekanizmalarla çalışan hassas bir organdır. Gözlerin tam performans gösterebilmesi için nemli olması gerekir. 

Hepimizin bildiği gibi uyanıkken gözlerimizi birkaç saniyede bir kapatıp açarız. Bu sayede gözlerimiz nemli kalır ve yabancı parçacıklardan ve patojenlerden arınır. 

Ancak gözler açık uyumak, gözlerin kuruması ve devamında bütün gece çok iyi bir uyku çekseniz bile sabah kalktığınızda yorgun, kızarmış ve kuru gözlere sahip olmanız anlamına gelir.

Öte yandan sürekli gözler açık uyumak ve göz kapaklarını kapatamamak, Lagophthalmos hastalığının habercisidir.

uyku

Çoğu durumda göz kapakları, gözün açık alanının çoğunu kapatır ancak biraz aralık kalır. Bu durum genellikle yüzdeki sinirler veya kaslarla ilgili gözlerinizi tamamen kapalı tutmanızı zorlaştıran sorunlardan kaynaklanır. 

Bu rahatsızlık, kişinin uykuya dalmasını engellemez ve gözler açık uyumak uyku kalitesini etkilemez. Ancak gözlerin kuruması ve tahrişi, uykuyu daha az dinlendirici hâle getirir ve rahatsızlık uyandıktan sonra da devam eder.

Özetle gözler açık uyumak mümkündür ve bu şekilde uyuyan insanların sayısı, tahmin edilenden çok daha fazladır

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