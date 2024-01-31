OpenAI, kişiselleştirilmiş sohbet botları GPT'lerin yaygınlaşması için yeni bir özellik çıkardı. Ücretli kullanıcılar, ChatGPT'yle gerçekleştirdikleri sohbetlere istedikleri GPT'yi ekleyebilecek.

OpenAI, yakın zamanda "GPT" ismi verilen tamamen kişiselleştirilmiş sohbet botlarını tanıtmıştı. Kullanıcıların herhangi bir kod yazmadan oluşturabileceği bu botların yer alacağı GPT Store ise bu ayın başlarında resmen açılmıştı. Mağaza ve GPT’ler, yalnızca ücretli abonelere sunuluyordu.

Şirket, şimdi ise GPT’lerin kullanımını yaygınlaştırmak için yeni bir hamle yaptı. Artık bu özel botları herhangi bir sohbete eklemek mümkün olacak.

GPT’ler, konuşmalar sırasında etiketlenerek kullanılabilecek

Yeni özelliği biraz daha açalım. ChatGPT’yle bir konuşma gerçekleştiriyorsunuz diyelim. Bu sohbete tek bir tuşla bir GPT ekleyebileceksiniz. Bu da “@” yazarak ve listeden bir GPT’yi seçerek mümkün olacak.

Bunun kullanıcılar için çok işe yarayabileceğini söyleyebiliriz. GPT’ler, belli konularda kapsamlı bilgiye sahip olmaları için eğitiliyorlar. Örneğin GPT Store’da şu anda kod öğreten veya tasarım yapan farklı GPT’ler var. Konuşmaya eklendiklerinde kullanıcı için çok daha yararlı olabilirler.

Tabii ki bu özellik de sadece ücretli abonelere sunulacak. Yani ChatGPT’yi ücretsiz kullananlar GPT’leri konuşmalarına ekleyemeyecek.

GPT'ler hakkında daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız: