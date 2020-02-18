Yeni Gran Turismo, PS5'te 240 FPS'ye Kadar Destek Verebilir

Gran Turismo serisinin yapımcısı Kazunori Yamauchi, serinin yeni oyununda yüksek kare hızlarına odaklanmayı düşündüklerini açıkladı. Yamauchi'nin açıklaması, PlayStation 5'in ulaşabileceği kare hızı hakkında önemli bir ipucu sundu.

Gran Turismo serisi her zaman görsel kaliteye odaklandı ve Gran Turismo Sport da fotogerçekçi yanıyla ön plana çıktı. PlayStation 5 artık ufukta ve geliştirici Polyphony Digital, bir sonraki Gran Turismo oyunu için daha gerçekçi grafikler yaratmanın ötesine geçerek yeni nesil platformun sınırlarını zorlamaya çalışacak.

Gran Turismo serisinin yapımcısı Kazunori Yamauchi, günümüzde 4K çözünürlüğün yeterli olduğunu düşünüyor. PS5, 8K çözünürlüğü destekleyecek olsa da, 4K ekranlar bile henüz 1080p kadar yaygın değil. Ancak PS5 için tasarlanan Gran Turismo, oyun dünyasında çözünürlükten ziyade kare hızları için yeni bir seviye oluşturacak. Polyphony Digital ve yapımcı Kazunori Yamauchi, bir sonraki Gran Turismo oyununda kare hızını 240 FPS'ye çıkarmayı hedefliyor.

Yamauchi, GT Planet'e yaptığı açıklamada, "Uzaysal çözünürlükten ziyade, zaman çözünürlüğü açısından yapabileceğimiz ilerlemelerle daha fazla ilgileniyorum. Saniyedeki kare sayısını, 60 fps'de kalmak yerine, 120 fps veya hatta 240 fps'ye yükseltmekle daha fazla ilgileniyorum. Sanırım bundan sonra deneyimi değiştirecek olan budur." dedi.

Yamauchi, açıklamasında PS5'ten açıkça bahsetmedi. Ancak serinin bir sonraki oyunu yeni nesil konsol için geliştirildiğinden, PS5'in 8K çözünürlüğün yanı sıra 240 FPS gibi yüksek kare hızlarına erişebileceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıllarda geliştiricilerin çözünürlükten ziyade kare hızına odaklanacakları bir döneme girebiliriz.

Yeni oyunun Gran Turismo 7 mi olacağı, yoksa Gran Turismo Sport gibi başka bir isimle mi geleceği henüz bilinmiyor. Yine de Polyphony Digital'in görsel açıdan serinin en iddialı oyunu ile karşımıza çıkacağı kesin.