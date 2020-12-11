Huawei ile sponsorluk anlaşması bulunan Barcelonalı yıldız futbolcu Antoine Griezmann, Uygur Türkleri ile ilgili iddialardan sonra Huawei ile olan anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

İspanyol futbol takımı Barcelona’nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında paylaşmış olduğu Instagram gönderisinde Çin'in Doğu Türkistan'da, Uygur Türklerine karşı yürütmüş olduğu faaliyetlere yardımcı olduğu gerekçesiyle Çinli teknoloji devi Huawei ile sponsorluk anlaşmasını iptal ettiğini duyurdu.

Paylaştığı açıklamada Huawei’nin Uygur Türklerine yönelik yüz tanıma sistemi geliştirilmesine katkı sağladığına yönelik güçlü iddialardan sonra firma ile iş birliğini sonlandırdığını belirten Griezmann, Fransızca ve İngilizce olarak paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Griezmann: Huawei'yi insan haklarına saygıya katkıda bulunmaya davet ediyorum

“Huawei'nin yüz tanıma yazılımı kullanarak "Uygur uyarısı" geliştirilmesine katkıda bulunduğuna dair güçlü şüphelerin ardından, bu şirket ile ortaklığımı derhal sonlandırdığımı duyuruyorum. Huawei'yi bu suçlamaları basitçe reddetmeye değil, bu kitlesel baskıyı kınamak için mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atmaya ve insan haklarına saygıya katkıda bulunmak için de etkisini kullanmaya davet ediyorum."

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin en popüler gazetelerinden Washington Post, Huawei'nin Çin'in yüz tanıma teknolojilerini kullanarak Uygurların izlenmesine katkı sağladığını öne sürmüştü.