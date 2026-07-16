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Veri Skandalı Geri Adım Attırdı: Grok Build Artık Açık Kaynak!

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Gizlilik ihlali iddialarıyla sarsılan SpaceXAI, yapay zekâ destekli kodlama aracı Grok Build'in tüm kaynak kodlarını GitHub üzerinden herkesin erişimine açtığını duyurdu.

Veri Skandalı Geri Adım Attırdı: Grok Build Artık Açık Kaynak!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz günlerde bazı kullanıcıların hassas proje klasörlerinin ve gizli dosyalarının izinsiz bir şekilde Google Cloud sunucularına yüklendiği iddiaları büyük bir kriz yaratmıştı. SpaceXAI, yaşanan bu büyük veri skandalı ve tartışmaların ardından şaşırtıcı bir geri adım atarak yapay zekâ destekli kodlama aracı Grok Build'i tamamen açık kaynak hâle getirdiğini duyurdu.

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Şirket daha önce tepki çeken bu otomatik veri yükleme özelliğini devre dışı bırakmış, Elon Musk ise sunuculara yüklenen tüm verilerin kalıcı olarak silineceğini açıklamıştı ancak kullanıcıların endişelerini tamamen gidermek adına şirket, sistemi tamamen şeffaf hâle getirme kararı aldı. Yapılan resmî açıklamaya göre Grok Build'in tüm kaynak kodları artık popüler yazılım geliştirme platformu GitHub üzerinden dünya genelindeki tüm yazılımcıların erişimine açıldı.

İçerikten Görseller

Veri Skandalı Geri Adım Attırdı: Grok Build Artık Açık Kaynak!
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Geliştiriciler detaylı olarak inceleyebilecek

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Grok Build'in açık kaynaklı bir yapıya bürünmesi, geliştiricilere sistemin en derin mekanizmalarını dahi doğrudan inceleme fırsatı tanıyor. SpaceXAI tarafından paylaşılan bilgilere göre artık yazılımcılar aracın bağlam yönetimini, araç çağrılarını ve temel çalışma mantığını doğrudan kaynak kodu üzerinden detaylıca analiz edebilecek.

Geliştiriciler yalnızca temel kodları incelemekle kalmayacak, aynı zamanda sistemdeki beceriler, eklentiler, hook'lar, MCP (Model Context Protocol) sunucuları ve alt ajanlar gibi kritik bileşenlerin sisteme nasıl entegre edildiğini de tüm açıklığıyla görebilecekler. Bu durum, üçüncü taraf geliştiricilerin aracı çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde kendi projelerine entegre etmelerinin önünü açıyor.

SpaceXAI'ın attığı bu önemli adımın en dikkat çekici yanlarından biri de Grok Build'in artık tamamen yerel bir yapıda kullanılabilmesi oldu. Bu yeni dönemde kullanıcılar, hassas verilerinin üçüncü taraf bulut sunucularına gitmesinden endişe etmek zorunda kalmayacaklar çünkü dileyen her kullanıcı, sistemi doğrudan kendi kişisel bilgisayarında derleyip çalıştırabilecek.

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Elon Musk Grok

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