Geçtiğimiz gün yaşanan İstanbul depremi sonrası GSM operatörlerinde yaşanan sorunlarla ilgili Bakan Uraloğlu açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz gün yaşanan İstanbul depremi sonrası GSM operatörlerine ilişkin tepkilerin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu bugün GSM operatörlerinin yetkilileriyle bir araya geldi ve konuya dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada deprem sonrası sesli arama talebinin 10 katına çıktığını ve bu taleplerin %75’inin karşılanabildiğini söyledi. Türkiye genelinde aktif olan 20 bin baz istasyonunun fiziki olarak zarar görmediğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, buna rağmen sistemin yetersiz kaldığını belirtti.

Bakan Uraloğlu: "Sistem yetersiz kaldı"

"3 operatörümüzün 20 bin adet baz istasyonu söz konusu, bu baz istasyonlarının hiçbirinde bir hasar yaşamadığımızı söylemek isterim, hepsi ayakta kalmış olmasına rağmen biz nasıl sıkıntılar yaşadık? Bizim rutinimizdeki haberleşme kapasitemiz, 2.5 kat fazla bir kapasitemizin olduğunu söylemek isterim."

Altyapı açısından herhangi bir yapısal sorun olmadığını ifade eden Bakan Uraloğlu, İstanbul’daki 3 köprü, Marmaray ve Avrasya Tüneli ile Çanakkale ve Osmangazi köprülerinde herhangi bir hasar tespit edilmediğini, havacılıkta ise kısa süreli duraklamaların ardından uçuşlara devam edildiğini açıkladı. Çamlıca Kulesi’nin de tedbir amaçlı ziyaretçilere kapatıldığını duyurdu.

Ek olarak önümüzdeki süreçte iletişim altyapısının acil durumlara daha dirençli hâle getirilmesi için operatörlerle ortak çalışmalar yürütüleceği de açıklandı.