3 GSM Operatörü Depreme Karşı Ücretsiz Hat Kuracak

26 Eylül’de İstanbul Silivri açıklarında yaşanan 5.8’lik depremin ardından Türkiye’de hizmet veren tüm GSM operatörlerinin ağları saatler boyunca devre dışı kalmıştı. Daha büyük bir afet riskine karşı 3 GSM operatörünün ortak ve ücretsiz hat kurmasına karar verildi. Karar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay tarafından açıklandı.

26 Eylül’de tüm Türkiye büyük bir sınav atlattı. Muhtemel büyük İstanbul depreminin kapıda olduğuna dair veriler, ilk defa gerçek yüzünü gösterdi. 5.8’lik depremin ardından Türkiye’de bütün GSM ağları devre dışı kaldı, insanlar birbirleriyle haberleşemediler. Bu durum, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan toplantıda masaya yatırıldı.

Hasdal’da bulunan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde yapılan toplantıdan çıkan karara göre, önce Türkiye’deki GSM altyapısı iyileştirilecek. Bu iyileştirmenin ne düzeyde olacağı ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıklamalarıyla gün yüzüne çıkıyor. Oktay, “Mevcutta olan 3 operatörümüzün toplam kapasiyesi 118 milyon, bunu 175 milyona çıkacağız” dedi.

Yani Türkiye’de aynı anda 118 milyon kullanıcıya destek verecek kapasitede bir GSM altyapısı bulunuyor. Yapılacak çalışmalarla bu sayı 175 milyona yükseltilecek. Ayrıca resmi kararla birlikte 3 GSM operatörü, deprem başta olmak üzere tüm doğal afetlere karşı dördüncü bir hat inşa edecek.

Acil durum hattı tamamen ücretsiz olacak:

İstanbul'daki depremin ardından bir mobil operatörün sorun yaşadığı bölgeler (kırmızı, sarı)

Önümüzdeki üç ay içerisinde kurulması planlanan ücretsiz hat, acil durumlarda devreye girecek ve 26 Eylül’de yaşanan ulusal krizin tekrarlanmamasını sağlayacak. O vakte kadar herhangi bir deprem gerçekleşirse, Türkiye’de ikinci bir GSM krizi yaşanması da mümkün. Nitekim resmi makamların açıklamalarına göre çalışmalar başladı.

Peki İstanbul'daki depremin ardından GSM operatörleri neden çöktü? Sorunun yanıtı aşağıdaki videomuzda açıklanıyor: