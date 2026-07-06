GSR 3 ile 7 Temmuz 2026’dan itibaren tescil edilecek yeni sıfır otomobillerde güvenlik tarafında yepyeni bir dönem başlıyor. Sürücü dikkat takibi, gelişmiş acil frenleme ve yaya koruma odaklı düzenlemeler, araçların kazaları yalnızca hafifletmesini değil, mümkün olduğunca önlemesini de hedefliyor.

Otomobillerde güvenlik denince aklımıza uzun süre hava yastıkları, emniyet kemerleri ve sağlam kaporta yapısı geldi. Ancak artık işler biraz değişiyor. Yeni dönemde araçlar, yalnızca kaza yaşandığında sizi koruyan makineler olmaktan çıkıp tehlikeyi önceden fark etmeye çalışan daha akıllı sistemlere dönüşüyor.

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Avrupa Birliği Genel Güvenlik Yönetmeliği kapsamında devreye alınan GSR 3, bu dönüşümün en önemli adımlarından biri. 7 Temmuz 2026’dan itibaren tescil edilecek yeni sıfır otomobillerde bazı özellikler artık opsiyon listesinden çıkacak ve doğrudan zorunlu güvenlik donanımı olarak karşımıza çıkacak. İşte GSR 3 ile birlikte otomobillerde bulunması zorunlu olan özellikler:

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1 - Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı (ADDW)

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İlk özellik, sürücünün yola gerçekten odaklanıp odaklanmadığını anlamaya çalışan Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarısı olacak. ADDW olarak adlandırılan bu sistem, araç içindeki kameralar ve sensörler yardımıyla sürücünün yüzünü, göz hareketlerini ve baş açısını takip edecek.

Siz seyir hâlindeyken uzun süre telefona, multimedya ekranına ya da araç içindeki başka bir noktaya bakarsanız sistem bunu dikkat dağınıklığı olarak algılayacak. Ardından önce görsel, sonra sesli veya titreşimli uyarılarla sizi yeniden yola odaklamaya çalışacak. Amaç, küçük bir dalgınlığın büyük bir kazaya dönüşmesini engellemek.

2 - Yaya ve Bisikletli Algılayabilen Gelişmiş AEB

İkinci önemli özellik, yaya ve bisikletli algılayabilen gelişmiş otonom acil frenleme sistemi olacak. AEB olarak bilinen bu teknoloji, aracın ön kısmındaki kamera ve radarlar üzerinden çevreyi sürekli tarayacak. Böylece yalnızca öndeki otomobili değil, yola çıkan yayaları ve bisikletlileri de daha hassas şekilde algılayabilecek.

Sistem bir çarpışma riski tespit ettiğinde önce sürücüyü sesli ve görsel olarak uyaracak. Sürücü fren yapmazsa ya da frenleme yeterli olmazsa araç kendi kendine fren uygulayacak. Özellikle şehir içinde aniden yola çıkan yayalar, bisikletliler ve motosikletliler için bu özellik hayat kurtarıcı bir rol üstlenebilir.

3 - Genişletilmiş Yaya Koruma Bölgeleri

Üçüncü başlık ise elektronik bir sistemden çok otomobilin fiziksel tasarımıyla ilgili. Genişletilmiş yaya koruma bölgeleri kapsamında aracın kaputu, ön tamponu, cam alt çizgisi ve A sütunları gibi bölümler, olası bir çarpışmada yayaya daha az zarar verecek şekilde tasarlanmak zorunda olacak.

Bu nedenle üreticiler, kaput ile motor bloğu gibi sert parçalar arasında daha fazla darbe emici alan bırakacak ya da esneyebilen malzemeler kullanacak. Bazı modellerde ise çarpışma anında kaputu hafifçe yukarı kaldıran aktif kaput sistemleri daha yaygın hâle gelebilir. Yani güvenlik artık aracın şeklini de doğrudan etkileyecek.

Sıfır otomobillerde güvenlik artık pakete göre değişmeyecek

Bu üç özelliğin ortak noktası, güvenliği daha aktif hâle getirmeleri. Eski sistemler çoğunlukla kaza gerçekleştikten sonra devreye girerken, yeni nesil donanımlar tehlikeyi daha erken fark edip sürücüyü uyarmayı veya gerektiğinde doğrudan araca müdahale etmeyi amaçlayacak.

Türkiye’de de tescil ve tip onayı süreçleri açısından bu tarih oldukça önemli olacak. Markaların 7 Temmuz 2026 sonrasında satacağı yeni sıfır otomobillerde bu standartlara uygunluğu sağlaması gerekecek. Kısacası önümüzdeki dönemde güvenlik, yalnızca üst paketlerde aranan bir avantaj değil, temel bir zorunluluk olacak.