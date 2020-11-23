GTA 5 Online İçin Yayınlanan Tanıtım Videosunda GTA 6 Detayı

Rockstar Games'in GTA 5 Online'ın son güncellemesi için paylaştığı tanıtım videosu, oyuncuların kafasını karıştırdı. Çünkü bu haritada yer alan bir koordinat, oyunculara GTA 6'yı düşündürüyor. Ancak bunun bir sürpriz yumurta mı olduğu yoksa rastgele mi yapıldığı bilinmiyor.

Bir süredir yeni bir GTA 5 Online güncellemesi üzerinde çalışan Rockstar Games, yine kafaları karıştıracak bir adım attı. Şirketin geçtiğimiz günlerde yayınladığı tanıtım videosunu izleyen kartal gözlü oyuncular, tanıtım videosu içine gizlenmiş ilginç bir detay yakaladılar. Zaman zaman bu iddialardan sıkıldığınızı hissetmiyor değiliz ancak şöyle ki; tanıtım videosundaki bir detay, GTA 6'nın gelişini bangır bangır ortaya koyuyor.

Burada bulunan haberimize ulaşarak izleyebileceğiniz tanıtım videosunda, bir koordinat var. Şirket, ekranın altına eklediği bu koordinatla ilgili hiçbir şey söylemiyor. Zaten söz konusu tanıtım videosunu izlerken göreceğiniz koordinat, videonun geneliyle uyumlu olduğu için pek de önemsenecek gibi değil. Ancak o koordinatı Google Haritalar ya da farklı bir harita hizmeti üzerinden aratırsanız, oldukça ilginç bir sonuçla karşılaşıyorsunuz.

İşte Rockstar Games'in tanıtım videosunda paylaştığı o koordinat

Tanıtım videosunda yer alan koordinatı aradığınızda, ABD'nin Virginia eyaletindeki bir noktaya ulaşacaksınız. Buraya kadar her şey normal olsa da o bölgede göreceğiniz şey oldukça dikkat çekici. Çünkü Google Haritalar sizi, "VI" şeklindeki bir yolun tam üzerine götürüyor. İşte bu gariplik, GTA 6'yı bekleyen oyuncuların kafasını karıştırmış durumda.

38.527N 79.6129W koordinatı, Google Haritalar'da sizi buraya götürüyor

Oyuncular, paylaşılan tanıtım videosunun GTA 6 için bir sürpriz yumurta içerdiğine inanıyorlar. Ancak Rockstar Games, tahmin edebileceğiniz üzere bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Ayrıca şirketin bu tür hamlelerle oyuncuları önce heyecanlandırıp sonra yarı yolda bırakması, GTA hayranlarını giderek sinirlendiriyor. Bu koordinatın altından neyin çıkacağını ise zaman gösterecek.