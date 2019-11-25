GTA 6'nın Çıkış Tarihiyle İlgili Çok Önemli Gelişme

Rockstar Games'in GTA 6 serüveni, arap saçına dönmüş durumda. Şimdi yaşanan gelişmeyse, oyunun bir kez daha 3 Aralık'taki PlayStation Awards etkinliklerinde tanıtılabileceğini gösteriyor.

Oyunseverler bir süredir, Rockstar Games'ten gelecek en ufak bir açıklama bekliyorlar. Çünkü şirketin, bir süredir geciktirdiği Grand Theft Auto serisinin yeni üyesini duyurması bekleniyor. Ancak Rockstar Games, konuyla ilgili bugüne dek hiçbir açıklama yapmadı. Hal böyle olunca da konuyla ilgili ortaya çıkan en ufak detay, oyunseverlerin heyecanını arttırmaya yetiyor.

Bugüne dek sizlere, GTA 6 ile ilgili pek çok gelişme aktardık. Yaşanan son gelişme ise GTA 6'nın çıkış tarihini gösteriyor olabilir. Bu seferki iddialar, her ne kadar bir YouTube kanalına ait olsa da üzerine düşünüldüğünde fazlasıyla mantıklı geliyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, GTA 6 ile ilgili yaşanan son gelişmenin detaylarına bakalım.

GTA 6'yla ilgili son dönemlerde ortaya çıkan iddialar, Rockstar Games'in 3 Aralık'ta düzenlenecek "PlayStation Awards" etkinliklerinde sahne alacağını ve burada, yeni oyununu duyuracağı yönündeydi. Şimdi yaşanan gelişmeler de aslında bu iddiaları destekliyor. Çünkü şu sıralar kafayı GTA 6'ya takmış olan "ZacCoxTV" isimli bir YouTube kanalı, takipçileriyle birlikte ilginç bir detay yakaladı.

Şöyle ki; internet üzerinden bazı kullanıcılar, GTA 6 ile ilgili aramalar yaptıkları zaman bir reklama denk geliyorlar ve PlayStation'ın internet sitesine yönlendirildiklerini söylüyorlardı. Hal böyle olunca da bu YouTube kanalı, takipçileriyle el ele vererek bu işin aslını öğrenmeye karar verdi. El birliğiyle yapılan çalışmalar ilginç bir detayı ortaya koydu. YouTube kanalı, söylentilerin doğru olduğunu fark etti.

İşin daha da ilginç olanı, kullanıcıların internet üzerinden yaptıkları GTA 6 aramaları, her zaman aynı sonucu vermiyordu. Hatta masaüstü sürümden arama yapan kullanıcılar, çoğu zaman söz konusu internet sitesini bulamıyorlardı. Fakat mobil kullanıcılar, pek çok kez bu reklama erişmeyi başardılar. İşte o aramalardan bazıları;

İşin en ilginç yanı, bu İspanyolca açıklamaların GTA 6 ile ilgili bir paketi içeriyor olması. Üstelik bu reklamın tüketicilere gösterdiği bağlantı adresi de PlayStation'ın resmi internet sitesi. Yani ilginç bir şekilde PlayStation'ın internet sitesinde GTA 6'yla ilgili bir şeylere yer verilmiş fakat bu şey her ne ise içi doldurulmamış. Çünkü bu bağlantıya tıklandığı zaman sadece PlayStation'ın resmi internet sayfasına gidilmekten öteye geçilemiyor.

ZacCoxTV, bunun bir tesadüf olamayacağını ve bir şeylerin yaklaşmakta olduğunu düşünüyor. PlayStation'la ilgili olarak şu sıralar akıllara gelen tek şey, PlayStation Awards ödülleri. Kanal yöneticileri, bu nedenden ötürü GTA 6'nın, Sony'nin etkinliklerinde duyurulacağını düşünüyor. GTA 5'in de yine Sony tarafından yapılan basın toplantısında duyurulmuş olması, "Neden olmasın?" dedirtiyor.

Elbette bunlar tamamen iddialardan ibaret. Aslına bakacak olursak YouTube kanalının bu iddiaları, bazı oyunseverler tarafından kesinlikle kabul görmedi. Dolayısıyla hala çok büyük bir bilinmezlik söz konusu. Peki sizin bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Rockstar Games, 3 Aralık'ta GTA 6'yı duyuracak mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.