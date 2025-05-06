Rockstar Games, GTA 6’nın ikinci fragmanının hemen ardından oyunun resmi web sayfasını da güncelledi. GTA 6’nın resmi duvar kağıtları oyunseverlerin beğenisine sunuldu.

Yaklaşık bir buçuk yıldır sessizliğini koruyan Rockstar Games, geçtiğimiz hafta GTA 6 hakkında aylar sonra ilk resmi duyurusunu yapmıştı. Ancak bu duyuru pek hayırlı bir haber için değildi. Buluşmak için haftaları saydığımız oyunun Mayıs 2026’ya ertelendiği paylaşılmıştı.

Bu çok da sürpriz olmayan erteleme açıklamasından günler sonra Rockstar, bu kez oyunseverleri boşuna bekletmediğini kanıtlayan bir gelişmeyle karşımıza çıktı. GTA 6’nın ikinci fragmanı resmen yayınlandı ve oyuna dair zaten çok yüksek olan beklentileri daha da yükseltmeyi başardı. GTA 6’nın ikinci fragmanını aşağıdaki içerikten izleyebilirsiniz:

Rockstar Games, yeni GTA 6 fragmanı ile birlikte oyunun web sayfasını da güncelledi. Oyunda yer alacak karakterlere ve yerlere ilişkin detayları ve görselleri paylaşan şirket, ayrıca GTA 6’nın resmi duvar kağıtlarını da paylaştı.GTA 6 ile buluşana kadar aşağıdaki duvar kağıtlarını değiştire değiştire kullanabilirsiniz. (Duvar kağıtlarının tam boyutlu versiyonlarına görselin altındaki bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Masaüstü ve mobil için GTA 6 duvar kağıtları:

Masaüstü versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Masaüstü versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Masaüstü versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Masaüstü versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Masaüstü versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Masaüstü versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Masaüstü versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Masaüstü versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Masaüstü versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Masaüstü versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Masaüstü versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Masaüstü versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Masaüstü versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Masaüstü versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Masaüstü versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Mobil versiyonu indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Tüm duvar kağıtlarının farklı en-boy oranlarındaki versiyonlarını incelemek isterseniz buraya tıklayarak GTA 6 duvar kağıtları web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.