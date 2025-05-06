GTA 6'nın 2. Fragmanı Yayınlandı [Video]

Rockstar Games, yalnızca birkaç gün önce ertelendiği açıklanan belki de tarihin en fazla merak edilen oyunu GTA 6'nın ikinci fragmanını sürpriz bir şekilde yayınladı. Yeni tanıtım videosu, GTA 6'ya çok daha detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor.

Rockstar Games, halihazırda oyun dünyasının en çok merak edilen yapımı olan GTA 6'nın 2. fragmanını nihayet yayınladı. Yaklaşık bir buçuk yıl önce yayınlanan ilk fragmanın ardından ne zaman yayınlanacağı ile ilgili binbir komplo teorisi ortaya atılan ikinci GTA 6 fragmanı, oyuna dair çok daha detaylı bir bakış atmamızı sağlıyor.

Rockstar, GTA 6'nın ikinci fragmanının açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Jason ve Lucia, her zaman oyunun onlara karşı oynandığını düşünüyorlardı. Ancak kolay bir vurgun işi ters gidince, Amerika’nın en güneşli yerinin en karanlık yüzü olan Leonida eyaletine yayılan bir komplonun tam ortasında kaldılar - sağ çıkmak için ise birbirlerine her zamankinden daha fazla güvenmek zorundalar."

GTA 6 ikinci fragmanı

GTA 6'nın 2. fragmanında oynanışa dair pek bir detay yer almıyor. Dolayısıyla oyunun beklentileri karşılayıp karşılamayacağını konuşmak için hala erken. Bununla birlikte tanıtım videosunda yer alan detaylar GTA 6'nın hem grafik kalitesi hem de açık dünya deneyimi açısından rakipsiz bir noktada olabileceğini ortaya koyuyor.

Hatırlamayanlar için kısaca bahsetmek gerekirse Rockstar Games, geçtiğimiz hafta yapmış olduğu açıklama ile daha önce bu yıl sonbaharda çıkış yapacağı söylenen GTA 6'nın 26 Mayıs 2026'ya ertelendiğini duyurmuştu. Bu erteleme, ikinci fragmanın bir buçuk yıl sonrasında gelmesinden de anlaşılabileceği gibi bekleniyordu ancak yine de oyunu bekleyenlerin pek hoşuna gitmedi.

GTA 6'nın ilk fragmanı şu şekildeydi: