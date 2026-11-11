GTA 6, PlayStation ve Xbox Mağazalarında Ön Sipariş Rekorları Kırdı

GTA 6, PlayStation ve Xbox mağazalarında tüm zamanların ön sipariş rekorunu kırarak çıkış öncesi 10 milyon barajına yaklaştı.

Sony ve Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre GTA 6, hem PlayStation Store hem de Microsoft Store tarihinin en çok ön sipariş alan oyunu unvanını elde etti.

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Sony, 19 Kasım'daki çıkış tarihinden dokuz gün önce PS5 için ön yüklemeyi açtığı PlayStation Blog gönderisinde bu rekoru duyurdu ve erken başlangıcın nedeni olarak "benzeri görülmemiş talebi" gösterdi. Xbox ise oyunu "Microsoft Store tarihinin en çok ön sipariş alan yapımı" olarak nitelendirirken, GTA 6'nın Cloud Gaming aracılığıyla Xbox One üzerinden de oynanabileceğini doğruladı.

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Tahmini satış rakamları ve platform dağılımı

Şirketlerin paylaşmadığı bu boşluğu pazar araştırma firması Sensor Tower'ın verileri dolduruyor. Firmanın tahminlerine göre 10 Kasım itibarıyla iadeler düşüldükten sonra yaklaşık 942 milyon dolar değerinde 9,69 milyon ön siparişe ulaşıldı. Bu rakam bir hafta önce 7,71 milyon, Ekim sonu itibarıyla ise 6,45 milyon seviyesindeydi.

Toplam ön siparişlerin yaklaşık %75'ini 7,23 milyon kopya ve 703 milyon dolar ile PlayStation oluştururken, Xbox tarafında 2,46 milyon kopya ve 239 milyon dolarlık bir hacim görülüyor. Kopya başına ortalama 97 dolara denk gelen bu tablo, oyuncuların büyük çoğunluğunun 100 dolarlık Ultimate Edition sürümünü tercih ettiğini gösteriyor.

Tahminler doğruysa GTA 6, CD Projekt'in 2020 yılında Cyberpunk 2077 için açıkladığı 8 milyonluk ön sipariş barajını aşmış durumda. Yine de Cyberpunk 2077'nin PC platformunda da çıkması ve muhtemelen fiziksel kopyaları da kapsaması Sensor Tower'ın ise yalnızca dijital konsol siparişlerini takip etmesi nedeniyle bu karşılaştırma birebir aynı koşulları yansıtmıyor.