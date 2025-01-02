GTA 6'ya yönelik yeni bir rapor, oyunun ön sipariş sürecinde bile GTA 5'in en hızlı satan oyun olma başarısını aşabileceğini iddia ediyor.

GTA 6 oyun dünyasını öyle bir atmosfere soktu ki artık tüm odağımız Rockstar Games'e çevrilmiş durumda. Son çıkan teorilerin üzerine yeni fragmanın da yayınlanmamasıyla birlikte oyuncular oyuna dair yeni bilgiye daha da istekli bir hâle geldi. Bugün ise oyunun çıktığı yıl rekor bir gelir elde edeceği iddia edildi.

Sektör analistleri, GTA 6'nın sadece bir oyun değil, medya dünyasının en büyük olaylarından biri olacağını öngörüyor. Hatta öyle ki oyun piyasaya çıkmadan bile ön sipariş sürecinde inanılmaz gelir rekorlarına imza atabilir.

GTA 5'in üç günde elde ettiği 1 milyar dolarlık rekor kırılabilir

Financial Times'ın haberine göre sektör analistleri GTA 6'nın sadece ön siparişlerden 1 milyar dolar gelir elde edeceğini tahmin ediyor. Bu, oyunun piyasaya çıktığı anda GTA 5’in üç gün içinde kırdığı 1 milyar dolarlık rekoru geride bırakacağı anlamına geliyor.

2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5, yalnızca üç günde 1 milyar dolar satış yaparak oyun dünyasının gelmiş geçmiş en hızlı satan oyunu olmuştu. Birçok dev yapım geçmişte bu rekoru kırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Şimdi ise GTA 6'nın bu rekoru yalnızca lansmanıyla değil, ön siparişlerle kıracağı düşünülüyor.

DFC Intelligence’ın tahminlerine göre GTA 6, yalnızca ilk yılında 3,2 milyar dolarlık bir gelir elde ederek gişe rekorları kıran filmleri bile geride bırakacak. IDG Consulting CEO'su Yoshio Osaki, GTA 6'yı "tarihteki en büyük eğlence ürünü lansmanlarından biri" olarak tanımlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6 beklentileri karşılayabilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.