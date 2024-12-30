Oyuncular tarafından GTA 6'nın geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk fragmanının yüksek kaliteli versiyonu yayınlandı.

Oyun dünyasının bir süredir en çok beklenen oyunu olan GTA 6, geçtiğimiz yılın sonunda yayımlanan ilk fragmanıyla oyuncuları heyecanlandırmıştı ve o günden bugüne oyuncuların heyecanı ve merağı bir an olsun bile dinmedi. Bugün de aynı fragmanın çok daha kaliteli bir versiyonu paylaşıldı.

2025 yılının sonbahar aylarında piyasaya sürülmesi planlanan oyun hakkında Rockstar'dan hâlâ yeni bir detay paylaşılmış değil. Oyuncular, ikinci bir fragman veya yeni açıklamalar bekliyor olsa da Rockstar’ın sessizliği birçok kişiyi yeni teoriler üretmeye ve mevcut fragmanı tekrardan derinlemesine incelemeye itti.

GTA 6 fragmanının yüksek kaliteli versiyonu kıyaslandı

Çin merkezli bir video platformu olan BiliBili'de GTA 6 fragmanının daha yüksek çözünürlüklü bir versiyonu yayınlandı. Yayınlanan daha yüksek kaliteli fragman, oyuncuların daha önce fark etmediği küçük ama dikkat çekici detayları ortaya çıkardı.

Daha yüksek bit hızına sahip olan bu fragman, oyunun görsel kalitesi hakkında da yeni detayları gözler önüne seriyor. Oyuncular, karakterlerin kıyafet dokularından sahil kenarındaki NPC’lerin vücut çatlaklarına kadar çeşitli ayrıntıları inceledi.

Yeni teoriler yeni fragman için 14 Şubat'a işaret ediyor

Tüm bu süreçte teoriler de dinmek bilmiyor. Oyuncular başlangıçta 27 Aralık tarihinde yeni fragman geleceğine dair umutlu olsalar da herhangi bir fragman paylaşılmış değil. Şimdi ise oyunun Bonnie ve Clyde tarzı bir çifti merkeze alması nedeniyle Sevgililer Günü tarihinde yeni bir fragman veya haber gelebileceği konuşuluyor. Bu teoriyi destekleyen husus ise Rockstar Games'in tepe şirketi Take-Two Interactive'in Şubat ayında yapması beklenen kazanç çağrısı.

Belki bu teori de yerini hayal kırıklığına bırakabilir ama oyunun 2025 yılının sonbahar aylarında çıkması düşünülüyorsa oyuna dair yeni bir şeyler görmemizin de yakın olduğunu söylemek mümkün.

Fragmanın yüksek kaliteli versiyonunun tamamını buradan izleyebilirsiniz.

Peki sizin GTA 6'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.