Yeni Gelişme: GTA 6 Ön Siparişleri 18 Mayıs'ta da Açılmayabilir!

Oyun basınının güvenilir kaynaklarından Tom Henderson'a göre GTA 6 ön siparişleri 18 Mayıs'ta da açılmayacak.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun tarihinin en çok beklenen yapımı GTA 6 cephesinde bu hafta gelişmeler durdurak bilmiyor. Best Buy, seçili bazı kullanıcılara 18 Mayıs Pazartesi günü GTA 6 ön siparişlerinin açılacağını öne süren bir e-posta göndermişti.

Bu tek bir umut kırıntısı bile tüm internet dünyasını bir anda hareketlendirmeye yetti. Birçok oyuncu, Pazartesi günü sadece ön siparişlerin açılmasını değil, aynı zamanda uzun süredir beklenen 3. fragmanın da yayımlanacağını düşünmeye başlamıştı.

Yeni Gelişme: GTA 6 Ön Siparişleri 18 Mayıs'ta da Açılmayabilir!
Beklentiler suya düşebilir

Ancak GTA 6 konusunda somut ve güvenilir bir güncelleme bekleyen oyuncuların bu heyecanına, sektörün en güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Tom Henderson'dan fren geldi. Henderson ve Insider Gaming ekibi, durumun göründüğü kadar yakın olmayabileceğini savunuyor.

Insider Gaming Weekly programının son bölümünde konuyu masaya yatıran Tom Henderson, sızdırılan Best Buy e-postasının gerçek olduğunu düşündüğünü söyledi. Buna rağmen Henderson, Pazartesi günü ön siparişlerin açılacağına kesinlikle inanmıyor. Henderson, Best Buy tarafından gönderilen bu e-postanın sistem içi bir hatadan ibaret olabileceğini öne sürüyor.

"Fragman da aynı gün gelmez"

Oyuncuların bir diğer büyük beklentisi ise ön siparişlerin başlaması durumunda yeni fragmanın da eş zamanlı olarak geleceği yönündeydi.

Tom Henderson bu konu hakkında da Pazartesi günü bir şekilde ön siparişler açılsa bile, bunun illa 3. fragman ile aynı anda olacağı anlamına gelmediğini savunuyor.

Henderson’ın tahminine göre 18 Mayıs Pazartesi günü ön siparişler açılmayacak. Ardından gerçekleşecek Take-Two yatırımcı çağrısında ise CEO Strauss Zelnick sahneye çıkıp her zamanki standart açıklamalarını yapacak.

