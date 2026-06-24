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GTA 6, En Başta Sadece Hikâye Moduyla Çıkış Yapacak: Online Mod Ayrı Satılabilir!

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Ön siparişleri 25 Haziran'da başlayacak GTA 6'nın en başta yalnızca hikâye moduyla çıkış yapacağı duyuruldu.

GTA 6, En Başta Sadece Hikâye Moduyla Çıkış Yapacak: Online Mod Ayrı Satılabilir!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PS5 ve Xbox Series X/S için piyasaya sürülecek. Oyun için heyecanlı bekleyiş sürerken ön sipariş süreci bu gece itibarıyla başlıyor. Öyle ki 26 Haziran 00.00’da resmen ön siparişe açıldığını göreceğiz. Oyun Standart ve Ultimate sürümler ile gelecek. ABD fiyatları 80 ve 100 dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyatını ise bu gece öğreneceğiz.

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Rockstar Games, oyunun ön sipariş detaylarını açıklarken aynı zamanda birçok farklı yeni bilgiyi de bizlerle buluşturdu. Bunlardan biri de GTA 6’nın ilk çıktığında online moda sahip olup olmayacağıydı.

İçerikten Görseller

GTA 6, En Başta Sadece Hikâye Moduyla Çıkış Yapacak: Online Mod Ayrı Satılabilir!
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GTA 6, ilk başta sadece hikâye moduyla gelecek

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Rockstar tarafından yapılan açıklamaya göre GTA 6, piyasaya sürüldüğünde sadece single-player, yani hikâye moduyla çıkış yapacak. Bu da online modun en başta olmayacağı, daha sonra oyuna ekleneceği anlamına geliyor. GTA 6’yı 19 Kasım’da çıktığında en başta sadece tekli oyunculu olarak deneyimleyeceksiniz. Lucia ve Jason karakterlerini merkezine alacak hikâye modunun devasa haritayla birlikte çok büyük ve detaylı olmasını bekliyoruz.

Aslında en başta sadece hikâye moduyla gelmesi şaşırtıcı değil. Rockstar, GTA 5’te de benzer bir yaklaşım sergilemiş, Online modu bir süre sonra getirmişti. GTA 6’ya Online modun ne zaman geleceği konusunda ise maalesef henüz bir bilgi bulunmuyor.

Online mod ayrı satılabilir

Rockstar'ın yaptığı açıklamalarda GTA 6'nın "tekli oyunculu bir deneyim" olduğu belirtilmiş. Bunun ardından da bazı kişlier, online modun tamamen ayrı satılan bir mod olabileceğini de tahmin etmeye başladı. Rockstar'ın nasıl bir yol izleyeceğini zamanla göreceğiz.

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