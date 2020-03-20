GTA IV, Tekrar Steam Mağazasındaki Yerini Aldı

Rockstar Games'in Grand Theft Auto serisine eklediği dördüncü oyun GTA IV, 2 aylık bir süre sonunda yeniden Steam'e geldi. Oyun, 24 Mart itibarıyla GTA IV: Complete Edition adı altında tüm içerikleriyle birlikte satılacak.

GTA serisinin atmosferini bambaşka bir şekilde yansıtan ve birçok oyuncu tarafından hâlâ sevilen efsane oyun GTA IV, geçtiğimiz aylarda ilginç bir nedenle gündemimize gelmişti. Rockstar Games’in Grand Theft Auto serisine eklediği dördüncü oyun olan GTA IV, bundan iki ay önce sebebi açıklanamayan bir şekilde Steam’den kaldırılmıştı.

Olayın üzerinden geçen birkaç günün ardından Rockstar Games, GTA IV’ün Steam’den neden kaldırıldığını açıklamıştı. Şirket, GTA IV’ün 'Games for Windows Live' platformu için oluşturulduğunu ancak Microsoft’un 'Games for Windows Live’a destek vermeyi kesmesi nedeniyle yeni ürün aktifleştirme anahtarlarının üretilemediğini ifade etmişti.

GTA IV yeniden Steam'e geldi:

Tüm bunların ardından birkaç hafta önce Rockstar Games, GTA IV’ün 19 Mart itibarıyla Steam üzerinden yeniden satın alınabilir olacağını söylemişti. İşte o gün geldi ve efsane karakter Niko Bellic, yepyeni oyuncuları bekleyeceği Steam mağazasındaki yerini aldı.

GTA IV, Steam’e yeniden gelmiş olsa da maalesef çoklu oyuncu desteğini kaybetti zira oyun, daha önce 'Games for Windows Live' üzerinden çoklu oyuncu modunda oynanabiliyordu. Çoklu oyuncu modunun yanı sıra RamJam FM, Self-Actualization FM ve Vice City FM radyo istasyonları geçici süreyle devre dışı bırakıldı.

GTA IV, Steam’e yalnızca bu yeniliklerle de gelmedi. Daha önce GTA IV’ü satın aldıysanız bugün yeni bir güncelleme almanız gerekiyor. Bu güncelleme, GTA IV ve 'Episodes from Liberty City' DLC’lerini bir araya getirerek oyunu GTA IV: Complete Edition adı altında birleştiriyor. Yani DLC ve ana oyun tek bir oyun hâline geliyor.

Daha önce GTA IV ya da 'Episodes from Liberty City' ürünlerinden herhangi birini almışsanız bu saatten sonra bir diğerini almanıza gerek kalmayacak. Rockstar Games, ürünlerden birine sahip olan her oyuncuya diğer ürünü hediye eder gibi güncelleme sundu.

24 Mart'tan itibaren GTA IV: Complete Edition satın alınabilecek:

Tüm bunların yanı sıra oyunu DVD gibi fiziksel biçimde satın aldıysanız işler sizin için biraz daha karışık olacak. GTA IV’ün son güncellemesini elde edebilmek için Games for Windows Live, sizden hesabınızı Social Club ile eşleştirmenizi isteyecek.

Oyunun hiçbir sürümüne sahip olmayan oyuncular GTA IV ya da Episodes from Liberty City ürünlerini satın alamayacaklar, en azından şimdilik. 24 Mart günü Rockstar, GTA IV’ü GTA IV: Complete Edition adı altında Steam üzerinden yeniden yayınlayacak.