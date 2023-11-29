Netflix, GTA Vice City, GTA San Andreas ve GTA III'ü içeren Grand Theft Auto: The Triology - Definitive Edition'ın mobil oyun kütüphanesine ekleneceğini duyurdu. Oyunlar, önümüzdeki günlerde iOS ve Android kullanıcıları için sunulacak.

Netflix, dünyanın en popüler film ve dizi servisi olmasının yanı sıra son zamanlarda mobil oyun hamlelerini de artırmıştı. Platform, kullanıcılarına uygulaması üzerinden oyun oynama imkânı tanıyordu. Yakın zamanda da kütüphanesine birçok yeni yapım ekleyeceğini duyurmuştu.

Bugün ise Netflix abonelerini çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Şirket, 3 GTA oyununu içeren Grand Theft Auto: The Triology – The Definitive Edition’ı oyun kütüphanesine ekleyeceğini açıkladı.

GTA Vice City, GTA San Andreas ve GTA III, 14 Aralık’ta iOS ve Android kullanıcıları için Netflix’e ekleniyor

2021 yılında üç efsane GTA oyunun yenilenmiş versiyonu olarak çıkan GTA üçlemesi, 14 Aralık 2023 itibarıyla Netflix’in oyun kütüphanesine eklenecek. Aboneler, herhangi bir ek ücret ödemeden GTA Vice City, GTA San Andreas ve GTA III’ü oynayabilecek.

Bu oyunların iOS ve Android için geleceğini belirtelim. Netflix, oyuncuların bugünden itibaren GTA üçlemesi için ön kayıt yaptırabileceğini ekliyor. Oyunlar, Netflix uygulaması üzerinden erişilebilir olacak. Netflix uygulaması dışında App Store ve Play Store’daki Netflix abonelerine de ayrı olarak sunulacaklar.

Netflix’in kullanıcıları sevindiren bu hamlesi, 80 oyunluk kütüphanesini genişletme çabalarının bir parçası. Şirket her ne kadar mobil oyun konusuna yoğunluk verse de kaç kişinin bu oyunları oynadığı konusunda resmî bir bilgi bulunmuyor. Ancak bazı raporlar, abonelerin %1’inden daha azının bu oyunları oynadığını iddia ediyor. Yani şirketin istediği seviyeden çok uzak. Belki GTA oyunlarını eklemek bu konuda platforma yardımcı olabilir.