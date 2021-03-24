GTÜ E-Ticaret Zirvesi İçin Geri Sayım Başladı

Gebze Teknik Üniversitesi IEEE Öğrenci Topluluğu tarafından 2017 yılından bu yana düzenlenen “E-Ticaret Zirvesi” etkinliği için geri sayım başladı.

E-Ticaret Zirvesi, 25 Mart’ta YouTube’dan IEEE GTÜ kanalı üzerinden canlı yayın ile katılımcılarını ağırlayacak. Saat 10:00'da başlayacak olan E-Ticaret Zirvesi; e-ticaret alanında öncü birçok firmadan C level yöneticilerin katılımıyla 17.00’a kadar devam edecek.

Her yıl e-ticaret dünyasının birbirinden önemli isimlerin katıldığı E-Ticaret Zirvesi’nde, 6 şirket ve C level yöneticilerinin bilgi birikimleri ışığında katılan öğrencilere yol gösterecek.

Etkinlikte; 10.00’da FLO’dan Chief IT&Logistics Officer Burak Aktaş, 11.00’de MAVİ’den Chief E-Commerce Officer Barış Akyürek, 13.00’te Hepsiburada’dan Operation Group President Taner Timirci, 14.00’te Çiçeksepeti’nden Chief Commerical Officer Ceyhun Turan, 15.00’te IYZICO’dan Head Of Commercial Serkan Karaduman ve 16.00’da Boyner’den Director of Digital Marketing Alper Boyer katılımcıların karşısında olacak.

25 Mart 10:00’da IEEE GTÜ YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak E-Ticaret Zirvesi hakkında daha fazla bilgi için ieeegtu.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.