Gucci, Alpine’in Yeni İsim Sponsoru Olarak Formula 1’e Adım Attı: Takımın Renkleri de Değişiyor!

Formula 1'in en dikkat çekici sponsorluk anlaşmalarından biri resmiyet kazandı. Alpine, lüks moda devi Gucci ile anlaşarak 2027 sezonundan itibaren yeni bir isimle yarışacağını duyurdu.

Deniz Şen

Alpine Formula 1 Takımı, uzun süredir gündemde olan Gucci ortaklığını resmen açıkladı. Yapılan anlaşma kapsamında İtalyan moda markası, takımın isim sponsoru olurken Alpine'in resmi adı da değişecek.

2027 sezonundan itibaren takım, "Gucci Racing Alpine Formula One Team" adıyla mücadele edecek. Böylece Gucci, Formula 1 tarihinde bir takımın isim sponsoru olan ilk lüks moda markası olarak kayıtlara geçecek.

Takımın adı ve renkleri de değişecek

Anlaşmanın yalnızca isim hakkını kapsamadığı belirtiliyor. Alpine araçları 2027 sezonundan itibaren Gucci'nin ikonik renklerini taşıyacak ve takım için özel bir logo kullanılacak. Yeni logoda Gucci'nin ünlü çift "G" simgesine de yer verilecek. Bu değişimle birlikte son yıllarda Alpine ile özdeşleşen pembe BWT renklerinin de gridden ayrılması bekleniyor.

Formula 1 ile lüks moda arasındaki bağ güçleniyor

Son yıllarda Formula 1, moda ve lüks tüketim markalarının ilgi odağı haline geldi. Gucci'nin Alpine ile yaptığı anlaşma da bu dönüşümün en büyük örneklerinden biri olarak görülüyor. Şirket, yeni ortaklığı "Gucci Racing" adı verilen daha geniş kapsamlı bir marka projesinin parçası olarak konumlandırıyor.

Anlaşmanın arkasında Alpine'in son dönemde gösterdiği performans artışının da etkili olduğu değerlendiriliyor. Takım, 2026 sezonuna önceki yıllara kıyasla daha güçlü bir başlangıç yaparken, sponsor ilgisini de üzerine çekmeyi başardı.

