Amazon ve Hepsiburada’da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Uygun fiyatlarıyla birçok farklı kategoride günün fırsatları olarak karşımıza çıkan ürünleri incelemek ve sepetinize eklemek isterseniz içeriğimize göz atabilirsiniz.

Günün fırsatlarında yer alan ürünlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

''Bu içerik 10.01.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Fırsat ürünleri:

Saati yüzünüze doğru çevirdiğinizde ekranı aydınlatan LED'leri ve darbelere karşı korumalı yapısıyla günün fırsatları arasında yer alan Casio G-Shock Erkek Saati; sahip olduğu %20 indirimi ile 3.974 TL'ye satılıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

20.000 mAh depolama kapasitesi ve hızlı şarj özellikleriyle karşımıza çıkan Anker PowerBank, sürekli şarj ihtiyacı duyanların her zaman yanında bulundurması gereken bir ürün. Fazla akım ve kısa devre gibi olumsuz durumlar için birçok güvenlik koruması bulunan bu cihazın indirimli fiyatı ise 1.629 TL.

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Birden çok cihazı aynı anda tek bir yerde şarj etmenize imkan sağlayacak olan Ugreen USB-C Şarj Cihazı, hem USB-C hem de USB-A portlarına sahip. GaN teknolojisi sayesinde oldukça kompakt bir yapısı bulunan bu ürün, taşıma kolaylığı ve şarj esnasında daha az ısınma sağlıyor. Prime üyelere özel fiyatı 1.387 TL.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Hızlı ve güvenli bir şekilde cihazlarınızı şarj etme imkanı sunan Baseus Cafule, dayanıklı yapısı ile günün fırsatları arasında yer alıyor.

Ürünü 179 TL indirimli fiyatıyla almak için buraya tıklayın.

Yolculuklarda lastik şişirme, kamp aktivitelerinde şişme eşyalar ve spor yaparken top şişirme gibi ihtiyaçlar için rahatlıkla kullanılabilecek olan bu ürün; her arabada olması gereken cihazlardan biri. Çok satanlarda yer alan KOBB KB100 Hava Pompası, 382 TL indirimli fiyata satılıyor.

Ürünü incelemek için buraya tıklayın.

Gelişmiş internet hızları ve Wi-Fi 6 teknolojisi sayesinde yüksek performanslı internet bağlantısı isteyenler için çözüm imkanı sunan TP-LINK Archer AX53, kişisel verilerinizin güvenliğini de artırıyor. 2.149 TL'ye satılan bu cihaz, online oyunlar için tasarlanmış özelliklere de sahip.

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8000 dpi mouse hassasiyeti, 6 adet programlanabilir makro tuşları ve 60 milyon tıklama ömrü ile günün fırsatları arasında bulunan Asus Tuf M3 Gen II Aura Sync Gaming Mouse; 664 TL fiyatı ile karşımıza çıkıyor.

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Ev sahipleri, iş yeri sahipleri, aileler ve evcil hayvanı bulunanlar için oldukça iyi bir güvenlik çözümü sunan Xiaomi C301 Akıllı Kamera; 360º görüş açısıyla 2k görüntü kalitesinde kayıt yapabiliyor. Ayrıca gece görüşü, insan algılama ve sesli asistan gibi özellikleri de bulunuyor. İndirimli fiyatı 1.134 TL.

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