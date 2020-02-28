Kripto Para Borsalarına Hacker Saldırıları Düzenlendi

Hackerlar, kripto para borsaları Bitfinex ve OKEx'e DDoS saldırıları düzenlediler ve borsaların altyapısını çökerttiler. Bitfinex'teki alım satım işlemleri yaklaşık 1 saat boyunca durduruldu.

Hackerlar, geçtiğimiz 24 saatte kripto para borsaları Bitfinex ve OKEx'e DDoS saldırıları düzenlediler. Bitfinex Baş Teknoloji Yöneticisi (CTO) Paulo Ardoino, OKEx'e de saldırı olduğundan haberdar olmadığını, kapsamlı bir saldırı yaşadıklarını, bu da hackerların 'derin bir hazırlık' yaptıklarını gösterdiğini söyledi.

Saldırılardan OKEx pek etkilenmezken Bitfinex'teki kripto para ticareti bir saat boyunca aksadı. Her iki kripto para borsasının da şu anda çevrimiçi olduğu kaydediliyor. Distributed Denial of Service (DDoS) saldırıları, ilgili sunucuların trafiğini artırarak hizmetleri çevrimdışı kılmayı hedefliyor. Bitfinex ve OKEx'in maruz kaldığı saldırılarda oluşturulan trafik, çok sayıda makineden ve botnetten kaynaklanıyor.

Kimin sorumlu olduğu bilinmiyor:

Şu ana kadar, saldırılardan kimin sorumlu olduğuna dair kesin bir kanıt bulunamadı. Bunun yanı sıra saldırıların birbirine benziyor olmasına rağmen iki saldırının birbiriyle bağlantılı olduğuna dair bir kanıt da bulunmuyor. OKEx CEO'su Jay Hao, Twitter'dan bir gönderi yayınlayarak saldırganlar arasında yer alanlardan birilerinin muhbirlik yapması durumunda 'aldığının iki katı para ödeyeceğini' söyledi.

Bitfinex, merkezi Hong Kong'da bulunan ve İngiliz Virgin Adaları'na kayıtlı iFinex Inc.'in sahibi olduğu bir kripto para borsası. OKEx de 2017 yılında kurulan ve Malta merkezli bir kripto para borsası. Bitfinex tarafından yapılan açıklamada, DDoS saldırısıyla ilgili tüm sorunların çözüldüğü duyuruldu ve saldırıdan dolayı platformun koruma seviyesinin yükseltildiği belirtildi.

Distributed Denial of Service (DDoS saldırısı), internete bağlı bir ana makinenin hizmetlerini geçici veya süresiz olarak aksatarak bir makinenin veya ağ kaynaklarının asıl kullanıcılar tarafından ulaşılamamasını hedefleyen bir siber saldırı yöntemi. DDoS genellikle hedef makine veya kaynağın, gereksiz taleplerle aşırı yüklenmesiyle gerçekleştiriliyor. DDoS saldırıları genellikle bankalar veya kredi kartı ödeme sistemleri gibi yüksek profilli internet sunucularındaki siteleri veya hizmetleri hedef alıyor.