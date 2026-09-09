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Claude Tokenleriniz Tehlikede: Hackerlar Gizli Bir Şekilde Claude Hesaplarını Kullanmaya Başladı!

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Hackerlar kötü amaçlı yazılımlarla Claude oturum anahtarlarını çalarak kullanıcıların yapay zekâ kotalarını gizlice tüketiyor.

Claude Tokenleriniz Tehlikede: Hackerlar Gizli Bir Şekilde Claude Hesaplarını Kullanmaya Başladı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yapay zekâ araçlarının günlük iş süreçlerine entegre olmasıyla birlikte, hackerlar gözlerini kullanıcıların yapay zekâ aboneliklerine dikti.

Son dönemde Anthropic’in gelişmiş yapay zekâ modeli Claude’un kullanıcıları, hesaplarını kullanmadıkları zamanlarda dahi kullanım kotalarının yani tokenlerinin hızla tükendiğini fark etmeye başladı. Sorunun merkezinde ise kullanıcı bilgisayarlarına sızan ve oturum bilgilerini ele geçiren kötü amaçlı yazılımlar yer alıyor.

İçerikten Görseller

Claude Tokenleriniz Tehlikede: Hackerlar Gizli Bir Şekilde Claude Hesaplarını Kullanmaya Başladı!
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Hackerlar kullanıcıların tokenlerini harcıyor

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İngiltere'de bağımsız bir yapay zekâ danışmanı olarak çalışan Grant De Swardt, aylık 200 dolar ödediği Claude Max 20x hesabındaki tuhaflığı ilk fark edenlerden biri oldu. Hiçbir aktif işlem yapmadığı ve otomatik görevleri durdurduğu günlerde dahi token tüketiminin %45’ten %55’e yükseldiğini gördü. Durumu bildirdiği Anthropic yetkilileri, detaylı bir kullanım dökümü sunamasa da bir gariplik olduğunu kabul etti. Şirket, De Swardt’ın hesabını askıya alarak tüm oturumlarını ve sunucu tarafındaki token’larını geçersiz kıldı ve kalan süre için kısmi para iadesi yaptı.

Ancak tek kişilik bir işletme yöneten De Swardt için hesabın kapatılması büyük bir aksamaya yol açtı. Günlük idari işlerden kodlamaya kadar tüm süreçlerinde yapay zekâ ajanlarından yararlanan danışman, işlerinin durma noktasına geldiğini belirtti.

Hackerlar bunu nasıl başardı?

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Anthropic tarafından yapılan incelemede, De Swardt’ın ele geçirilen Claude oturum anahtarının yetkisiz OAuth token’ları üretmek için kullanıldığı ortaya çıktı. Şirket, hesabın üçüncü taraf bir hizmet tarafından başkalarının işlemlerini yürütmek amacıyla kullanıldığını tespit etti.

Sosyal platformlarda paylaşım yapan diğer kullanıcılar da benzer mağduriyetleri dile getirdi. Kimi kullanıcılar hesaplarının izinsiz şekilde üst paketlere yükseltildiğini ve kartlarından para çekildiğini, kimileri ise hiç kullanmadıkları hâlde kotalarının dakikalar içinde dolduğunu belirtti.

Anthropic, bazı kullanıcılara gönderdiği uyarı e-postalarında durumu doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Son dönemde, yaygın bilgi hırsızı (infostealer) kötü amaçlı yazılımları kullanarak kullanıcıların bilgisayarlarından Claude giriş oturumlarını çalan ve bu oturumlarla hesap kullanım kotalarını tüketen kötü niyetli kişilerin varlığını tespit ettik."

Şirket, bu veri sızıntısının Claude hizmetinin kendisinden kaynaklanmadığını, kullanıcıların internet ortamında indirdiği enfekte yazılımlar veya reklamlar aracılığıyla bilgisayarlarına bulaşan virüslerden türediğini söyledi.

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