007 First Light ile yeniden gündeme gelen Hakan Abrak, bugün dünyanın en büyük oyun markalarından birini yöneten Türk isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Peki Hakan Abrak kimdir, kariyerinde hangi aşamalardan geçti?

Hitman serisinin geliştiricisi IO Interactive tarafından hazırlanan 007 First Light, James Bond evrenine yepyeni bir başlangıç yaptı. Büyük ses getiren yapımın merkezinde ise oyun sektörünün yakından tanıdığı bir isim bulunuyor: Hakan Abrak.

Abrak, yıllardır dünyanın en önemli AAA oyun projelerinde görev alıyor. Özellikle Hitman serisinin yeniden yükselişinde kritik rol oynayan Abrak, şimdi ise James Bond markasını oyun dünyasında yeniden ayağa kaldırmayı hedefliyor.

Peki Hakan Abrak tam olarak kim?

Hakan Abrak, Türk kökenli bir ailede dünyaya geldi ve genç yaşlardan itibaren teknoloji ile oyunlara büyük ilgi duydu. Eğitim hayatının ardından yazılım ve teknoloji alanına yönelen Abrak, kariyerinin ilk dönemlerinde teknik tarafta çalıştı. Oyun geliştirme süreçlerine duyduğu ilgi, onu kısa süre içerisinde video oyun sektörüne taşıdı. Özellikle sistem yönetimi ve prodüksiyon süreçlerindeki yetkinliği sayesinde sektörde hızlı şekilde yükselmeye başladı.

IO Interactive’e katılması kariyerini değiştirdi

Hakan Abrak’ın kariyerindeki en büyük kırılma noktalarından biri, 2006 yılında Danimarka merkezli IO Interactive’e katılması oldu. Hitman serisiyle tanınan stüdyoda ilk olarak teknik ve operasyonel taraflarda görev alan Abrak, zamanla şirketin en önemli isimlerinden biri hâline geldi. IO Interactive içerisinde farklı pozisyonlarda çalışan Abrak; yapımcı, yönetici ve operasyon lideri gibi görevlerde bulundu. Özellikle büyük ölçekli oyun projelerindeki organizasyon başarısı sayesinde şirket içerisinde hızla yükseldi.

Hitman serisinin yeniden yükselişinde büyük rol oynadı

2010’lu yıllarda Hitman markası zor bir dönemden geçiyordu. Serinin bazı oyunları beklenen başarıyı yakalayamazken, IO Interactive’in geleceği de tartışılmaya başlanmıştı. Hakan Abrak’ın yönetim ekibinde daha aktif rol almaya başlamasıyla birlikte şirket yeni bir strateji benimsedi. 2016’da çıkan episodik Hitman oyunu, ardından gelen Hitman 2 ve Hitman 3 ile seri yeniden büyük başarı yakaladı.

2017 yılında Japon oyun devi Square Enix, IO Interactive ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu gelişme sonrası stüdyonun kapanabileceği bile konuşuluyordu. Ancak Hakan Abrak liderliğindeki ekip, şirketin bağımsız şekilde yoluna devam etmesini sağladı. IO Interactive, Hitman markasının haklarını korumayı başarırken kısa süre içerisinde yeniden büyümeye başladı.

James Bond projesinin başında

Hakan Abrak daha sonra IO Interactive CEO’su olarak şirketin başına geçti. Bu dönemde stüdyo yalnızca Hitman oyunlarıyla değil, yeni projelerle de büyümeye başladı. Bunların en önemlisi ise James Bond oyunu oldu. İlk olarak 'Project 007' adıyla duyurulan proje, daha sonra 007 First Light ismini aldı.

007 First Light, oyun dünyası için yalnızca yeni bir James Bond oyunu olmanın ötesinde bir anlam taşıyor. Çünkü...

Uzun yıllardır James Bond markası video oyun tarafında güçlü bir geri dönüş yapamamıştı. Özellikle GoldenEye 007 döneminden sonra çıkan yapımlar beklenen etkiyi yaratamazken, birçok oyuncu modern teknolojiyle hazırlanmış büyük bütçeli bir Bond oyununu yıllardır bekliyordu. Bu nedenle IO Interactive’in geliştirdiği 007 First Light, serinin oyun dünyasındaki yeniden doğuşu olarak görülüyor.