Hakkını Arayan Küçük Tüketiciden Büyük Zafer

9 yaşındaki Elif Deniz Aykol, bir meşrubat firması kampanyada verdiği sözü tutmayınca, babasıyla birlikte Ticaret Bakanlığı’na şikayette bulundu. Bakanlık firmaya 241.413 TL idari para cezası verdi.

Bir meşrubat firması, 2017 yılında yaptığı kampanyada 2 kapak getirene bir bardak hediye edeceğini duyurmuştu. Muğla Dalaman’da yaşayan Elif Deniz Akyol da 6 kapak biriktirdi. Daha sonra babasıyla birlikte bardaklarını almaya gitti. Küçük kız ve babası birkaç market gezmelerine rağmen bardaklarını alamadı.

Elif Deniz, okulda Tüketici Hakları ile ilgili bir ders gördükten sonra babasıyla konuştu. Baba şikayetini önce içecek firmasına bildirdi, daha sonra da 27 Aralık 2017’de e-devlet üzerinden Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne şikâyetini iletti.

Başvuruyu değerlendiren Genel Müdürlük, 17 Aralık 2018’de bir cevap gönderdi. 2 sayfalık cevap yazısında kampanyadan faydalanma şartları arasında, kapakların katılmayı taahhüt etmiş süpermarket, hipermarket, market, bakkal ve büfelere teslim etmek olduğu ifade edildi.

Sonuç olarak ise herhangi bir tüketicinin, kampanya katılımcısı noktaların hangileri olduğunu bilmediği, tüketicinin eksik bilgilendirme ile yanıltıldığı ve bu durumun tüketici güveni ile tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismarı anlamına geldiği belirtildi.

Yazıda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre firmaya 241.413 lira idari para cezası verildiği, söz konusu kampanya reklamının da durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık yazıda ayrıca konuyla ilgili internet üzerinden pek çok şikayet geldiğini ve kampanyanın firma tarafından vaat edildiği şekilde yerine getirilmediğine kanaat getirdiği de ifade edildi.

Baba Süha Akyol, daha önce de benzer kampanyalardan yararlandıklarını söylerken, olayı da “Beraber birkaç markete gittik. Hepsi de sınırlı sayıda bardak geldiğini, ellerinde kalmadığını söyledi. Bir gün kızım okuldayken tüketicinin korunması ve haklarıyla ilgili bir ders işlemişler. Akşam eve geldiğinde kapaklarla ilgili bana, ‘Baba biz tüketici değil miyiz?’ diye sordu. Ben de ‘Evet, tüketiciyiz’ dedim. O da ‘O zaman şikayet edebiliriz’ dedi. Hem meşrubat firmasına hem de Ticaret Bakanlığı’na şikâyette bulundum. Bir yıl sonra da şirketin para cezası aldığını öğrendim” şeklinde anlattı.