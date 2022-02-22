Haluk Levent, Bir Sonraki 'Hedefini' Açıkladı: Yemeksepeti

Migros depo çalışanları ve Migros yönetimi arasında arabuluculuk yaparak krizin çözülmesinde yardımcı olan Haluk Levent, bugün bir sonraki hedefini paylaştı. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Levent, sırada Yemeksepeti'nin olduğunu söyledi.

Uzunca bir süredir eylem yapan Migros’un Esenyurt’taki deposunun çalışanları, geçtiğimiz gün eylemlerini zaferle sonlandırmışlardı. Eylemler boyunca çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep eden çalışanlardan DGD-SEN üyesi olan 250 çalışan işten çıkarılmış, bazı çalışanlar gözaltına alınmıştı. Haluk Levent ve AHBAP platformunun arabuluculuğu sayesindeyse çalışanlar ve Migros tarafı anlaşmaya varmışlardı.

Migros’taki eylemlerin çalışanlar lehine sona ermesinin ardındansa gözler, eylemlerin sürdüğü bir başka dev şirkete çevrildi. Migros çözümünün ardından paylaşım yapan DGD-SEN, “Halkımızı Yemeksepeti işçileriyle de dayanışmayı büyütmeye ve Yemeksepeti’ni boykot etmeye çağırıyoruz.” ifadelerine yer verdi. Bugünse Yemeksepeti konusunda Haluk Levent’ten bir açıklama geldi.

Yemeksepeti, çözülecek bir sonraki mesele olacak:

Halk TV yazarı Gazeteci İsmail Saymaz’la görüşen Haluk Levent, açıklamasında “Sırada Yemeksepeti var.” ifadelerini kullandı. Haluk Levent, İsmail Saymaz’ın Migros’taki çözümün sağlanmasından sonraki süreç için sorduğu “Bundan sonra ne olacak?” sorusuna şu şekilde cevap verdi:

“Sırada Yemeksepeti var. Ona başlamayı düşünüyorum. Her an Yemeksepeti'ni gitarla basabilirim. "Haluk abiniz geldi ulan, ne oluyor, şu işi çözelim" demeyi düşünüyorum. (Gülüyor)”

Haluk Levent, Migros olayları hakkında da detaylar paylaştı:

“Geçen yıl da Migros işçileri için arabulucu olmuştum, o da çözüme kavuşmuştu. Ben yıllardır Migros işçisiyle birlikteyim. Önceki grevlerde yağmur altında şarkılar söyledim. "Bir şarkıcı çözdü"ye indirgenmesini tuhaf buluyorum. Sendika ve işçilerin kararlı duruşu olmasa çözülmezdi.

‘Gel çöz’ mü dediler?

Ortalık gergindi. Gerginlik çözümsüzlüğe gidiyordu. İki tarafa da "Arabulucu olmamı ister misiniz?" dedim. "Lütfen" dediler. Hem Migros'a gittim hem işçilere... Dokuz gün görüşmelerle ve telefon trafiğiyle geçti. Dün (Önceki gün) "Ahbap'ta buluşalım" dedim. Sekiz buçuk saat aralıksız tartışmadan sonra sorunu çözdük.

Haluk Levent, görüşmelerde sendikanın tüm taleplerinin kabul edildiğini, en sonunda da iki tarafın mutlu bir şekilde ayrıldığını belirtti.