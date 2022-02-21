İşten Çıkarılan Migros Çalışanları İşlerine Geri Döndü

Zam taleplerinin karşılanmaması nedeniyle grev yapan ve işten çıkarılan Migros depo çalışanları, Haluk Levent ve ekibinin de desteği ile zafere kavuştu.

Geçtiğimiz hafta Esenyurt’ta zam istedikleri için 250 Migros depo çalışanının işten çıkarıldığı iddia edilmişti. İddiaların ardından Migros, konu hakkında bir açıklama yapmış ve çalışanlara yeterli miktarda zam yapıldığını ancak daha fazlasını talep ederek çalışmayı reddeden işçilerin işten çıkarıldığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından ülkenin pek çok yerinde ve sosyal medyada Migros çalışanları haklarını aramaya başlamış ve yetkililerden destek istemişti. Dün ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Migros hakkında soruşturma başlatıldığından bahsetmiştik. İşçilerin günlerdir süren grevlerinin ardından Haluk Levent ve AHBAP platformunun da desteği ile nihayet bir uzlaşmaya varıldı.

Haluk Levent, müjdeli haberi Twitter hesabından duyurdu;

Haluk Levent’in yardımcısı olan Veli Sevinç, süreç ile ilgili haberi Haluk Levent’in Twitter hesabından duyurdu. Haluk Levent’in “Canlarım! Geçen yıl Migros işçileri için arabulucu olmuştum. Çözüme kavuşmuştu. Son 9 gündür hem sendika hem taşeron firma ile görüşmem sürüyordu. Son görüşmeyi Ahbap derneğinde yaptık (8 saat sürdü) ve tüm sorunlar çözüldü. İşçi kardeşlerimin kararlılığı ve direnişi olmasaydı bu konu çözülemezdi. Ben sadece geçen yıl yaptığım gibi gergin olan tarafları Ahbap’ta buluşturdum. 9 gündür konuşuyorduk zaten. Zaferin hakkı sendikanın kararlı tutumudur.” dediği aktarıldı.

Depo,Liman, Tershane ve Deniş İşçileri Sendikası da (DGD-SEN) geçtiğimiz saatlerde Twitter hesaplarından bir açıklama yaparak Migros yetkilileri ve çalışanlar arasındaki sorunun çözüldüğünü açıkladı. Görüşmeler sonucunda işten çıkarılan bütün işçilerin geri alınacağı, ücret artışı, prim ödemeleri ve iş güvenliğindeki sorunların giderileceği konusunda anlaşmaya varıldığını açıklayan DGD-SEN, detayların daha sonra açıklanacağı belirtti.

DGD-SEN daha sonra yaptığı bir paylaşımda 20 Şubat Pazartesi günü saat 12:30’da bir zafer açıklaması yapacaklarını söyledi