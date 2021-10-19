GAİN’de yayınlanan Hamlet dizisi çıkalı 1 gün geçmedi, ancak dizi kalitesinin yanında afişine uygulanan sansür nedeniyle kısa sürede gündem oldu. Sosyal medya kullanıcılarının sansüre verdiği tepkiler ise gecikmedi.

2 ay önce Kaan Müjdeci’nin yazıp yönettiği; oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan gibi isimlerin bulunduğu yerli dizi Hamlet’ten bahsetmiştik. William Shakespeare’in aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, bugün mobil kullanım odaklı dizi ve film yayın platformu GAİN’deki yerini aldı.

Ancak dizinin kalitesi ve uluslararası bir dizi festivalinde Türkiye’yi temsil eden ilk yapım olması gibi konuların dışında en çok konuşulan şey, dizinin afişine gelen sansür oldu. Sansür sonradan yetkililerin yaptırımıyla mı uygulandı yoksa önceden “ne olur ne olmaz” denerek mi ayarlandı bilinmiyor. Ancak sosyal medyada duruma gelen tepkiler, çoğunlukla bu değişikliğin yanlış olduğunu savunuyor.

Hamlet afişinin dijital platformlardaki hali:

Afişin sokaklarda sergilenen sansürlü versiyonu:

Düzenlemeye sosyal medyadan gelen tepkilerin büyük kısmı, insan vücudunun sadece cinselliğe yorulmaması gerektiği konusunda hemfikirdi. Ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok sosyal medya kullanıcısı durumu eleştirirken, kimi ise dalgasını geçmeyi unutmadı.

Hamlet’in sansürlü afişine sosyal medyadan gelen tepkiler: