Bazı filmler vardır, tek bir sahnesi bile o filmi hatırlamanız için yeterli olur. Üstelik bu sahnede oyuncuların olmasına bile gerek yoktur. Bir manzara, ya da bir simge bile sizde bu çağrışımı uyandırabilir. Bugün sizlere bu konu üzerinden bir test yapacağız. Size vereceğimiz görsele bakarak hangi sahnenin hangi filme ait olduğunu bulmanızı isteyeceğiz. Elbette bir miktar yardımcı olmak için aralarında bir tanesi doğru olan 3 film ismi vereceğiz.
Aslında ne kadar iyi ve dikkatli bir sinefili olduğunuzu gösterecek bu test, izlediğiniz filmlerdeki dikkat seviyenizi de ölçecek. Unutmadan söyleyelim; içeriğin sonundaki yorumlar kısmına kaçta kaç doğru yaptığınızı söylemeyi unutmayın. Hadi gelin şimdi teste başlayalım.
Bu ikonik sahneler hangi filme ait?
Soru 1:
- Scarface (Yaralı Yüz)
- The Godfather (Baba)
- The Untouchables (Dokunulmazlar)
Soru 2:
- Before Sunrise (Gün Doğmadan)
- Waking Life (Hayata Uyanmak)
- Dazed and Confused (Genç ve Heyecanlı)
Soru 3:
- The Martian (Marslı)
- Gravity (Yerçekimi)
- Interstellar (Yıldızlararası)
Soru 4:
- The Dark Knight (Kara Şövalye)
- Tenet
- Inception (Başlangıç)
Soru 5:
- The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)
- The Green Mile (Yeşil Yol)
- True Crime (Gerçek Suç)
Soru 6:
- Titanic (Titanik)
- A Night to Remember (Unutulmaz Gece)
- La La Land (Aşıklar Şehri)
Soru 7:
- Thor: Ragnarok
- Avengers: Endgame
- Justice League
Soru 8:
- Watchmen
- Ninja Assassin (Ninjanın İntikamı)
- V for Vendetta
Soru 9:
- Black Widow (Kara Dul)
- Matrix
- Eternals
Soru 10:
- The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)
- Seven (Yedi)
- The Shining (Cinnet)
Soru 11:
- Eragon
- Dune (Dune: Çöl Gezegeni)
- The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi)
Soru 12:
- Bruce Almighty
- Eternal Sunshine of the Spotless Mind
- Truman Show
Soru 13:
- Zodiac
- The Curious Case of Benjamin Button (Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi)
- Slumdog Millionaire (Milyoner)
Soru 14:
- Kill Bill
- Leon the Professional (Sevginin Gücü)
- Pulp Fiction (Ucuz Roman)
Soru 15:
- Requiem for a Dream (Bir Rüya İçin Ağıt)
- Black Swan (Siyah Kuğu)
- The Wrestler (Şampiyon)
Soru 16:
- Gone Girl (Kayıp Kız)
- The Game (Oyun)
- Fight Club (Dövüş Kulübü)
Soru 17:
- Into the Wild (Yabana Doğru)
- Wild (Yaban)
- The Revenant (Diriliş)
Soru 18:
- Life of Pi (Pi'nin Yaşamı)
- Cast Away (Yeni Hayat)
- All is Lost (Sona Doğru)
Soru 19:
- Star Trek (Uzay Yolu)
- Star Wars (Yıldız Savaşları)
- Sunshine (Gün Işığı)
Soru 20:
- The Pianist (Piyanist)
- Empire of the Sun (Güneş İmparatorluğu)
- Schindler's List (Schindler'in Listesi)
Soru 21:
- Forrest Gump
- Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak)
- Back to the Future (Geleceğe Dönüş)