Hafızasına Güvenenler Buraya: Bu Sahnelerin Hangi Filme Ait Olduğunu Bulabilecek misin?

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Bir film izlerken detaylara ne kadar çok önem veriyorsun. Bugün sana detaylar üzerinden bir test yapacağız. Listedeki görsellere bakarak bu sahnelerin hangi filme ait olduğunu tespit etmeni isteyeceğiz.

Bazı filmler vardır, tek bir sahnesi bile o filmi hatırlamanız için yeterli olur. Üstelik bu sahnede oyuncuların olmasına bile gerek yoktur. Bir manzara, ya da bir simge bile sizde bu çağrışımı uyandırabilir. Bugün sizlere bu konu üzerinden bir test yapacağız. Size vereceğimiz görsele bakarak hangi sahnenin hangi filme ait olduğunu bulmanızı isteyeceğiz. Elbette bir miktar yardımcı olmak için aralarında bir tanesi doğru olan 3 film ismi vereceğiz. 

Aslında ne kadar iyi ve dikkatli bir sinefili olduğunuzu gösterecek bu test, izlediğiniz filmlerdeki dikkat seviyenizi de ölçecek. Unutmadan söyleyelim; içeriğin sonundaki yorumlar kısmına kaçta kaç doğru yaptığınızı söylemeyi unutmayın. Hadi gelin şimdi teste başlayalım.

Bu ikonik sahneler hangi filme ait?

Soru 1:

Hangi film?

  • Scarface (Yaralı Yüz)
  • The Godfather (Baba)
  • The Untouchables (Dokunulmazlar)

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Soru 2:

Hangi film?

  • Before Sunrise (Gün Doğmadan)
  • Waking Life (Hayata Uyanmak)
  • Dazed and Confused (Genç ve Heyecanlı)

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Soru 3:

Hangi film?

  • The Martian (Marslı)
  • Gravity (Yerçekimi)
  • Interstellar (Yıldızlararası)

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Soru 4: 

Hangi film?

  • The Dark Knight (Kara Şövalye)
  • Tenet
  • Inception (Başlangıç)

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Soru 5:

Hangi film?

  • The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)
  • The Green Mile (Yeşil Yol)
  • True Crime (Gerçek Suç)

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Soru 6: 

Hangi film?

  • Titanic (Titanik)
  • A Night to Remember (Unutulmaz Gece)
  • La La Land (Aşıklar Şehri)

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Soru 7:

Hangi film?

  • Thor: Ragnarok
  • Avengers: Endgame
  • Justice League

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Soru 8:

Hangi film?

  • Watchmen
  • Ninja Assassin (Ninjanın İntikamı)
  • V for Vendetta

 

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Soru 9:

Hangi film?

  • Black Widow (Kara Dul)
  • Matrix
  • Eternals

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Soru 10: 

Hangi film?

  • The Shawshank Redemption (Esaretin Bedeli)
  • Seven (Yedi)
  • The Shining (Cinnet)

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Soru 11: 

Hangi film?

  • Eragon
  • Dune (Dune: Çöl Gezegeni)
  • The Lord of the Rings (Yüzüklerin Efendisi)

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Soru 12: 

Hangi film?

  • Bruce Almighty
  • Eternal Sunshine of the Spotless Mind
  • Truman Show

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Soru 13: 

Hangi film?

  • Zodiac
  • The Curious Case of Benjamin Button (Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi)
  • Slumdog Millionaire (Milyoner)

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Soru 14: 

Hangi film?

  • Kill Bill
  • Leon the Professional (Sevginin Gücü)
  • Pulp Fiction (Ucuz Roman)

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Soru 15: 

Hangi film?

  • Requiem for a Dream (Bir Rüya İçin Ağıt)
  • Black Swan (Siyah Kuğu)
  • The Wrestler (Şampiyon)

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Soru 16: 

Hangi film?

  • Gone Girl (Kayıp Kız)
  • The Game (Oyun)
  • Fight Club (Dövüş Kulübü)

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Soru 17: 

Hangi film?

  • Into the Wild (Yabana Doğru)
  • Wild (Yaban)
  • The Revenant (Diriliş)

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Soru 18: 

Hangi film?

  • Life of Pi (Pi'nin Yaşamı)
  • Cast Away (Yeni Hayat)
  • All is Lost (Sona Doğru)

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Soru 19: 

Hangi film?

  • Star Trek (Uzay Yolu)
  • Star Wars (Yıldız Savaşları)
  • Sunshine (Gün Işığı)

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Soru 20: 

Hangi film?

  • The Pianist (Piyanist)
  • Empire of the Sun (Güneş İmparatorluğu)
  • Schindler's List (Schindler'in Listesi)

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Soru 21: 

Hangi film?

  • Forrest Gump
  • Saving Private Ryan (Er Ryan'ı Kurtarmak)
  • Back to the Future (Geleceğe Dönüş)

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